نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن النوتيلا اللذيذ ببواقي الكيك بمذاق مميز وأفضل من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طاجن النوتيلا ، من أنواع الحلويات اللذيذة والمميزة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ، كما يمكن إعداده وتزيينه بأنواع عديدة من الصوصات والمكسرات، كما يمكن إضافة أي نوع مفضل من الشوكولاتة بدلا من النوتيلا.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن النوتيلا.

مكونات طاجن النوتيلا

يتكون هذا النوع من الحلويات المميزة من مكونات بسيطة ومكوناته كالتالي:

بواقي كيك كاكاو هش مفتت.

كوب حليب.

ملعقة كاكاو.

نصف ملعقة سكر بودرة.

خمس ملاعق كريم شانتيه مخلوطين مع ملعقة نوتيلا.

أربع ملاعق كبيرة من شوكولاتة النوتيلا.

مكسرات حسب الرغبة (شوكليت شيبس أو بندق أو بسكويت أوريو).

طاجن بحجم مناسب.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن النوتيلا وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار الطاجن وندهنه بملعقة من شوكولاتة النوتيلا ونملئ ثلثه بكيك الكاكاو المفتت.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط كلا من كوب الحليب وملعقة الكاكاو ونصف ملعقة السكر مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بسقي طبقة الكيك المفتت بالقليل من الحليب المخلوط مع الكاكاو.

بعد ذلك نقوم بوضع القليل من المكسرات.

ثم نقوم بمليء الثلث الثاني من الطاجن بطبقة أخرى من الكيك المفتت ونسقيه كذلك بالحليب.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الكريم شانتيه ونوزعه بالتساوي، ثم نضيف فوق الكريم شانتيه شوكولاتة النوتيلا ونزينها بالمكسرات.

ثم تكون الوصفة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها بالمنزل وتزين الوصفه بها مثل صوص الكراميل أو الفانيليا.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: