وصفة الجمبري بالكاري مع الأرز الأبيض من أسهل وألذ وصفات الجمبري

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عمر شويل - جدة تعد وصفة الجمبري بالكاري مع الأرز الأبيض من ألذ وأشهى وصفات الجمبري، حيث يحتوي الجمبري على نسبة كبيرة من البروتينات، والمعادن والفيتامينات الهامة والمفيدة للجسم، يعشق تناول الكثير من الكبار والصغار، وله العديد من المسميات في مختلف دول العالم، فهناك دول تطلق عليه الروبيان، وأخرى تطلق عليه القريدس، يطلق الروبيان على الأحجام الصغيرة منه، والجمبري على الأحجام الكبيرة، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريق تحضير الروبيان (الجمبري) بالكاري. المقادير والمكونات مقدار كيلوغرام من الجمبري المقشر.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون.

رشة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

عدد 5 فصوص مهروسة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. وصفة الجمبري بالكاري بالخطوات نحضر وعاء مناسب ونضعه على النار، ونضع به ملعقتين من الزيت، ونضيف بهم الثوم، حتي يأخذ اللون الذهبي.

ومن ثم نقوم بإضافة كلا من الكاري والكركم إليهم، مع القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون.

ثم نخلط كافة المكونات مع بعضها لمدة دقيقة، ثم نضيف لهم ملعقة من عصير الليمون، ونتركه لمدة دقيقة على النار حتى يغلي، ومن ثم يقوم برفعه من على النار، حيث إن الجمبري يوضع لفترة كبيرة على النار، حيث أن مدة الطهي لا تتجاوز السبع دقائق. طريقة عمل الأرز الأبيض مع الجمبري بالكاري مقدار من الأرز بما يعادل 500 جرام.

ملعقة من السمن أو الزبدة.

ملعقة من الزيت.

مقدار كافي للتسوية من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. طريقة التحضير بالخطوات الخطوة الأولى: نقوم بتنظيف الأرز جيدا، ومن ثم نقوم بغسلة عدة مرات جيدا. ثم نحضر وعاء مناسب لمقدار الأرز، ونضع به ملعقة من السمن والزيت، حتى تذوب السمن وتقدح. ثم نقوم بإضافة مقدار الأرز، بعد تصفيته جيدا من ماء الغسل. ومن ثم نقوم بتقليبه عدة مرات مع السمن على نار متوسطة لمدة دقيقتين. ثم نقوم بإضافة الماء له، حتى يغمره الماء بارتفاع واحد سم (عقلة من الإصبع). يترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، حتى يصل إلى مرحلة النضج، ومن ثم يرفع ويقدم.

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