ضاع عمرك وانتي بتشتريه.. بكيلو حليب اعملي كيلو سمنة بلدي فلاحي في الخلاط أحلي وأوفر من الجاهز

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عمر شويل - جدة كيلو حليب عمل ٢ كيلو سمنه بلدي في المنزل، السمن البلدي لابد من وجودها في البيت لأنها تضيف إلى جميع الوصفات طعم ورائحة مميزة جداً، كما يوجد بعض الأشخاص لا يحبون تناول أي نوع من أنواع السمنة المهدرجة الأخرى، كما أنها تعتبر مفيدة وصحية وخفيفة على المعدة ولكن بكميات صغيرة على حسب الحاجة، ويعتبر الفطير المشلتت لا يجب تحضيره إلا بواسطة بالسمن البلدي، ولكن للأسف الشديد ارتفع سعر السمن البلدي في الأسواق بسبب ارتفاع جميع الخامات التي تتكون منها، ولذلك أصبحت جميع النساء يبحث عن طريقة تحضير السمن البلدي في البيت بكل سهولة، لمعرفة المزيد من التفاصيل يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير السمن البلدي في البيت

ست البيت الشاطرة يجب أن تفعل قصارى جهدها لكي توفر المال بنفسها وأطفالها، وإذا وجدت شئ أو منتج غالي الثمن لابد أن تبحث لبديل آخر عنه، ولا ننظر إلى المال وإنما يجب أن ننظر إلى ضمان جودة ونظافة الشئ، وعلى وجه الخصوص بعد انتشار فيروس كورونا، بدأت معظم الأمهات شراء أي أطعمة من الخارج، خوفا من نقل الفيروسات، والسمن البلدي لها طريقة معينة لتحضيرها، ونحن الآن سوف نقدم لكم مكونات السمن البلدي في البيت بكل سهولة:

كيلو من الحليب الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح.

وعاء مناسب.

طريقة عمل السمن البلدي في البيت بكل سهولة

نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير السمن البلدي في البيت بكل سهولة، حتى لا تقومي بالبحث كثيرا للوصول إلى طريقة تحضيرها: