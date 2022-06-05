نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاتو حواجب ثابت لأسبوع.. طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل في البيت زي الكوافير وأحلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل، يعد صبغ الحواجب بالقرنفل من الطرق البسيطة والفعالة لكل فتاة تريد ملئ الفراغات بحاجبيها والحصول على حواجب سميكة أو لمن تريد التخلص من ظهور بعض الشيب بشعر الحاجب وتحوله إلى اللون الرمادي مما يبدو مزعجا، ورغم أن صبغ الحواجب بالقرنفل يعد من الحلول المؤقتة لملء الفراغات به إلا أن بإمكانك الاعتماد على القرنفل فى تكثيف شكل الحاجب بشكل طبيعي حيث أن القرنفل يحتوى على العديد من الفيتامينات والأحماض التي تساعد على تعزيز نمو شعر الحاجب وتقويته عند الانتظام فى استخدامه، فسنقدم الطرق المختلفة لاستخدام القرنفل فى صبغ الحاجب بشكل طبيعي فى المنزل دون الحاجة إلى أي خبرة أو الذهب إلى صالونات التجميل.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل

يمكن استخدام القرنفل فى صبغ الحواجب عن طريق القيام بتحميص عدد من عيدان القرنفل فى إناء على نار عالية لمدة دقيقة حتى نجد أن لونه تحول إلى اللون الأسود، ثم يتم تركه جانبا قليلا حتى يبرد تماما ونلاحظ أنه أصبح مثل عود الكحل، حينها يمكنك استخدامه فى تمشيط الحاجب به لملئ الفراغات الموجودة به وتلوين الجلد مما يجعل الحاجب يبدو كثيفا وجذابا بشكل طبيعيا، ويمكن اللجوء إلى هذه الطريقة كحل مؤقت وسريع لحل مشكلة فراغات الحاجب.

استخدام القرنفل فى تكثيف شعر الحاجب

يمكنك أيضا الاعتماد على القرنفل لتكثيف شعر حاجبيك بطريقة طبيعية والتخلص من مشكل الفراغات نهائيا وذلك عند الانتظام على تلك الوصفة التي سنذكرها فى الآتي من أجل تعزيز نمو شعر الحاجب وزيادة كثافته، وذلك عن طريق: