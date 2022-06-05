نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري الحلبة والخميرة لتبييض وتسمين البشرة ونفخ الخدود فوري وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز كريم الحلبة والخميرة، يعد هذا الكريم اختراع عجيب لتفتيح وتسمين ونفخ الوجه والخدود ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والرقبة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم سحري الحلبة والخميرة للبشرة الوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول مرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات عمل كريم سحري الحلبة والخميرة لبياض وتسمين الوجه

سوف نتحدث على مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة لبياض وتسمين الوجه وبمكوناته الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

200 جرام من الحلبة المطحونة.

ملعقة ونصف صغيرة من جل الصبار.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الأعداد والتحضير

سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير الحلبة والخميرة بخطوات مضمونة وسريعة وهى كالآتي:-

يتم إحضار دورق صغير من البلاستيك ثم نضع به ملعقة الخميرة البيرة ثم ماء الورد. ثم نضيف إليهم الحلبة ثم جل الصبار ثم زيت الزيتون. يتم تقليب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة صغيرة. ثم نستمر في التقليب لمدة سبع دقائق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح معجون كريم. يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة من الزجاج وتكون محكمة الفلق. ثم نتركها بداخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة استخدام خلطة الحلبة والخميرة لبشرة مشرقة وهى كالتالي:-

يتم غسل الوجه جيداً بالماء وصابونة الترطيب.

ثم يتم تنشفة الوجه بمنشفة نظيفة ومعقمة.

يتم توزيع الكريم على الوجه بطريقة متساوية باستخدام الإصبع.

ثم نقوم بالتدليك عكس اتجاه عقارب الساعة للحصول على نتيجة مرضية.

يتم استخدام الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً ولمدة أسبوعين.

مكونات سر كريم الحلبة والنشا لتفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف علي مكونات عمل كريم الحلبة والنشا الخرافي في تفتيح البشرة فوري من اول استعمال للحصول علي بشرة مشرقة كالقمر وهي كما يلي:-

معلقتين من الحلبة الجافة المطحون. معلقة من النشا. معلقة صغير من الدقيق. معلقتين من عصير الليمون. ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة للغاية وبدون تعب ولا تكلفة وتساعدكم بشكل كبير علي تفتيح فوري وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع الحلبة والدقيق والنشا ونقلب المكونات الجافة جيدا.

ثم نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونقلب المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي.

نغسل البشرة جيدا ثم نضع الخليط علي الوجه بتساوي ونتركه لمدة تتراوح من ساعة الي ساعة ونصف.

ثم نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات اسبوعيا لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد سر كريم الحلبة لتفتيح البشرة فوري من اول استخدام

سوف نتعرف علي بعض فوائد كريم الحلبة للبشرة للحصول علي بشرة خالية من جميع المشاكل التي تواجه البشرة في فصل الصيف وهي كما يلي:-

يساعد بشكل كبير علي إزالة البقع الداكنة من الوجه فوري. يعمل بشكل كبير علي تفتيح البشرة وتبيضها من اول استخدام. يساعد علي توحيد لون البشرة ويعطي البشرة نضارة. تحتوي الحلبة علي مواد رهيبة في إزالة التجاعيد وتسمين الوجه. تعمل الحلبة ايضا علي شد البشرة بشكل لا يصدق من اول استخدام فوري.

سر نجاح كريم الحلبة في تفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف على سر نجاح خلطة الكريم الجبار الذي لا يقاوم من مستحضرات التجميل في قوته وهو كما يلي:-