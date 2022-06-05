طريقة عمل أصابع التمر المغربية بطعم حكاية وقوام دائب أحلى من المخابز

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عمر شويل - جدة أصابع التمر المغربية ، من ألذ وأطعم أنواع المخبوزات الناعمة التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، ويتم حشوها بالعجوة اللذيذة التي تعطي له مذاق طيبة أحلى من المخبوزات التي تباع في الخارج، وكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد يفضلون تناولها بكثرة، لأنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع التمر المغربية بطعم لذيذ أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع التمر المغربية

تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب.

ربع كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الحبهان.

كوب من السمسم المحمص للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر المغربية بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الزبدة، والزيت، والحليب، والسكر ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطي الوعاء ونتركه جانباً لمدة عشر دقائق، ثم نضيف الدقيق والخميرة للخليط ونقلب برفق حتى يختفي الدقيق تماماً. نعجن الخليط بواسطة اليد ثم نضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. ثم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه جيداً. ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع به العجوة، والقرفة، الحبهان، والزبدة ونعجن جيداً بواسطة اليد حتى نحصل عجوة طرية سهلة التشكيل.

طريقة حشو أصابع التمر المغربية

سوف نتعرف على طريقة حشو أصابع التمر المغربية بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-