نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كرات السميد اللذيذة بقوام دائب وطعم حكاية أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات السميد من أنواع الحلويات التي تقدم دائماً في الأعياد والمناسبات، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة وخاصة الأطفال، وهي تمتلك طعم مميز مثل طعم البسبوسة، وتسقي بالشربات البارد وتزين بالمكسرات، ولها رائحة جميلة تفوح منها أثناء التسوية تجعل أغلب السيدات يقومون بصنعها في البيت بدل من شرائها، وهى من الحلويات سريعة التحضير ويمكن عملها في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات السميد الدائبة بطعم مميز ولذيذ أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل كرات السميد اللذيذة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٤ ملاعق كبيرة من السكر.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

فسدق للتزيين.

كوب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات السميد اللذيذة بقوام دائب أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السكر، والزيت، والبيض، والفانيليا، والحليب ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط فاتح اللون. ثم نقوم بإضافة الدقيق، والسميد، والبيكنج بودر ونقلب باستمرار حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة. نقوم بتشكيل العجين على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نقوم بغمس الكرات في السميد الجافة. ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نقوم برص كرات السميد عليها وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها الشربات البارد مباشرة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تتشرب جيداً. ثم نحضر طبق التقديم ونرص عليه الكرات ويتم تزينها بالفسدق ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم جميعاً.

نصائح عند عمل كرات السميد اللذيذة

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-