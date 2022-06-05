نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المحلات .. طريقة عمل الآيس كريم ب5 نكهات مختلفة بنفس الطعم والرائحة بتاع الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأسرار المحلات طريقة عمل الآيس كريم، الآيس كريم من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الكبير والصغير، فدائماً ما يقوموا بشراءها جاهزة لمذاقها الرائع بالنكهات المختلفة، ويكون الإقبال عليها بكثرة في فصل الصيف، بسبب درجة الحرارة المرتفعة، فلذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة تحضير الآيس كريم في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، لكي تقوم بعمل أكبر كمية من الآيس كريم في المنزل.

بأسرار المحلات .. طريقة عمل الآيس كريم ب5 نكهات مختلفة

آيس كريم الفانيليا

المكونات

كوبان من كريم الخفق.

نصف كوب من اللبن.

كوبان من اللبن المكثف المحلي.

كيس من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء ووضع اللبن والفانيليا على نار متوسطة ونتركة حتي يغلي، ثم نقوم برفع الخليط من على النار ثم اتركي حتي يبرد وضعي في الفريزر لمدة 40 دقيقة، ثم عليك إضافة الكريمة واللبن المكثف والفانيليا السائلة واللبن في وعاء، ونقوم بخلطهم في وعاء بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي، ثم عليك إدخال الآيس كريم الفريزر لمدة 4 ساعات، ثم عليك إخراجة وتقديمة في بولة الآيس كريم.

أسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت

آيس كريم بالشكولاته

المكونات

200 جرام من الشوكولاتة الغامقة.

علية كريمة.

كوب من اللبن البودرة.

كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من السكر.

4 ملاعق كبار من الكاكاو.

بيضتين.

مكسرات.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء وقومي بخلط اللبن والكريمة والكاكاو جيداً حتي تتجانس المكونات، عليك إضافة بيضتين الخليط والخلط الجيد للمكونات، قومي بوضع الشكولاتة بعد تقسيمه وإضافة السكر والمكسرات، عليك خلط المكونات على خليط الكريمة، ثم قم وضع الخليط في علية وتركة في الفريزر لمدة 6 ساعات.

طريقة عمل الآيس كريم في البيت بنكهات مختلفة

آيس كريم بالفرولة

المكونات

كيلو من الفراولة.

كوب من السكر.

كيس من كريمة الخفق.

كوب وربع من اللبن.

كوب من الماء.

علبة من اللبن المكثف.

طريقة التحضير

عليك خلط الكريم شانتيه مع اللبن بالمضرب الكهربائى، ثم عليك ضرب الفراولة بالماء في الخلاط الكهربائي، قومي بوضع كوبان من الفراولة مع كوب من السكر على النار حتي يصبح قوامه ثقيل، ثم عليك إضافة اللبن المكثف وباقي عصير الفراولة والكريم شانتية، عليك وضعة في علبة وإدخالة الفريزر حتي يجمد.