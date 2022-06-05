نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وصفة صدور دجاج مشوي سريعة وبسيطة وصحية في 20 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الذ وصفة صدور دجاج مشوي سريعة وبسيطة وصحية. حيث يُطلق على الدجاج المطبوخ بهذه الطريقة اسم Pollo a la plancha في المكسيك والأرجنتين وإسبانيا وما إلى ذلك. ويمكنك أن تجده في بعض قوائم المطاعم العربية، والآن لن تحتاجي الذهاب الي تلك المطاعم حتي تقومي بتذوق هذا الطبق الذيذ لأن نحن سوف نعلمك كيف تحضير ذلك داخل هذا المقال.

دجاج مشوي

يستهلك الكثير من الناس هذا الطعام عندما يتبعون نظامًا غذائيًا، بل ويوصي به الأطباء عندما تحتاج إلى خسارة بعض الكيلوجرامات الإضافية. ليس فقط الدجاج ولكن أيضًا شرائح اللحم والخضروات المطبوخة بهذه الطريقة تسمى مشوية أو محمصة.

وصفة صدور الدجاج

التحضير: 10 م

الخبز: 10 م

السعرات الحرارية: 146

النوع: طبق رئيسي

المحصول: 2 حصص

الوقت الإجمالي: 20 م

مكونات لحم الصدر المشوي

500 جرام من صدور الدجاج مقسمة إلى 4 شرائح

ملح للتذوق،

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ،

½ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ،

½ ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون ،

ملعقة صغيرة من الأوريجانو المكسيكي المجفف ،

1/2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون ،

زيت نباتي.

طريقة عمل صدور الدجاج المشوية

ضعي صدور الدجاج في كيس بلاستيكي سميك واضربي فيليه برفق مع الجانب المسطح من المطرقة حتى الوصول إلى السماكة المطلوبة.

إذا لم يكن لديك مطرقة ، يمكنك استخدام قاع زجاج سميك أو دبوس خشبي.

ثم أخرجي الشرائح من الكيس وتبليها بالملح.

بعد ذلك في وعاء صغير ، اخلطي عصير الليمون ومسحوق الثوم والكمون المطحون والفلفل والأوريغانو المكسيكي.

يُدهن خليط التوابل فوق شرائح الدجاج بفرشاة المطبخ ؛ تأكد من أن كلا الجانبين متبل جيدًا.

رش صينية كبيرة أو مقلاة مع بخاخ الطبخ.

يمكنك التعرف ايضا علي طريقة عمل اجنحة الدجاج بالباربكيو.

استكمال طريقة التحضير

سخنيها على نار متوسطة حتى ساخنة، ثم أضيفي شرائح الدجاج. طهي لمدة أربع إلى خمس دقائق على كل جانب. قدميها على الفور مع السلطة وبعض تورتيلا الذرة الدافئة أو جانب من الأرز.

ملاحظات: تبيع بعض المتاجر صدور الدجاج المعبأة بالفعل في شرائح رقيقة. وسيتغير وقت الطهي وفقًا لمدى النحافة التي تريدها لشرائح صدور الدجاج.