اصنعي بنفسك بسكوت اليانسون الهش اقتصادي وسريع أحلى من الجاهز

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عمر شويل - جدة بسكوت اليانسون ، من المخبوزات الصحية الرائعة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم، وتجد عليها إقبال كبير من الناس، ويرغبون في تناوله بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، وطريقة تحضيره في البيت سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعمله بكل سهولة بدل شرائه من المخابز بأسعار غالية الثمن، كما يمكن سيدتي عمل أنواع كثيرة من المخبوزات بالمنزل مثل بسكوت الحليب وهو من المخبوزات الجميلة التي يعشقها أغلب الناس، وبسكوت النشادر وهو من المخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وبسكوت الزبدة وهو من المخبوزات الفاخر التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، وبسكوت البرتقال وهو يتميز بطعمه ونكهتة الجميلة أثناء تسويته بالفرن، وبسكوت القهوة وهو مميز وكثير من عشاق القهوة يفضلون تناوله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت اليانسون الهش اقتصادي وسريع أحلى من الجاهز. مكونات عمل بسكوت اليانسون الهش سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بسكويت سهل وسريع بالمنزل وهى كالتالي:- ثلاث حبات من البيض.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من اليانسون. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اليانسون الهش بكل سهولة وهى كالتالي:- نقوم إحضار وعاء ونضع به الدقي، والبيكنج بودر، واليانسون، ونقلبهم مع بعض. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به السكر، والبيض، والفانيليا، والزيت ونخفقهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق السابق بالتدريج ونقلب حتى نحصل على قوام ثقيل مثل خليط الكيكة. نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمنة نرشها بالدقيق، ثم نقوم بتوزيع خليط البسكوت على الصينية كلها. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي جميل. نخرج صينية البسكويت من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع صينية البسكويت إلي شرائح سميكة الحجم. بعد ذلك نقوم برص قطع البسكويت على الصينية وندخلها الفرن مرة أخرى حتى يتحمص البسكويت ويصبح مقرمش وهش. نخرج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكويت على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل بسكوت اليانسون الهش توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- يفضل خلط المكونات الجافة مع بعضها.

خلط المكونات السائلة حتى تصبح مثل كريمة.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

يفضل أن يكون خليط البسكوت ثقيل القوام مثل خليط الكيكة.

مراقبة الصينية جيداً أثناء التسوية حتى لا يحترق البسكويت.

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