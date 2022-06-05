نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتاكلى صوابعك وراها.. القطايف بالقشطة احلى من الحلواني وسر القرمشة مش هتشتري الجاهزة تانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة القطايف بالقشطة والمكسرات هي واحدة من الوصفات التي عليها إقبال كبير في في المناسبات وشهر رمضان المبارك، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير القطايف في المنزل مثل الجاهزة، وتعتبر هي من أسهل الوصفات السريعة يمكن تناولها بأكثر من حشو محتلف مثل المكسرات والقشطة والكاستر ويمكن تقديمها أيضا، القطايف المالحة المحشية باللحمة المفرومة أو الجبن ، فهي تقدم بأكثر من طريقه واليوم نضع لكن الطريقة المضبوطة بالخطوات لكي تحضيرها في المنزل لأطفالك وعائلتك تابعينا. طريقة القطايف بالقشطة والمكسرات مكونات الطريقة:- كوبان كبيران من الدقيق.

نصف كوب سميد ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ماء زهر.

كوبان ماء دافئ.

ملح.

خميرة فورية.

بيكنج باودر. مكونات حشو القطايف :- نصف كوب زبيب وجوز هند وبندق.

زيت قلي.

ملعقة قرفة. خطوات التحضير:- قومي بوضع السميد والدقيق الأبيض والسكر والبيكنج باودر والملح والخميرة الفورية وماء الزهر والماء الدافئ في وعاء واحد وقومي بتقليبهم جيدًا.

يمكنك خفق المكونات بواسطة المضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا وناعمة والخليط قوامه سائل.

اتركي العجينة تختمر لمدة ساعة ثم بعد ذلك قومي بوضع طاسة قلي غير لاصقة على النار تسخن قليلًا.

خذي ملعقة ونصف أو ملعقتين من العجينة وقومي بعمل قرص دائري في الطاسة وحتى يحمر قعر القرص قومي برفعه من النار.

كرري الخطوة السابقة مع الكمية المراد تحضيرها ثم قومي بإحضار الحشوة وهي القشطة وأي مكسرات تحبينها.

أغلقي القطايف من كل الجوانب حتى لا تسقط منها أثناء قليّها في الزيت ثم أخرجيها واغمريها بالشربات البارد. طريقة عمل شربات القطايف المكونات:- كوبان سكر أبيض.

كوب كبير ماء فاتر.

عصير ليمون طريقة التحضير:- بواسطة المكونات السابقة يمكنك تحضير قطر الشربات عبر اتباع الخطوات التالية:- ضعي الماء في وعاء مناسب وواسع ثم أضيفي السكر وقلبي الخليط حتى يذوب تمامًا ثم أضيفي عدة قطرات من عصير الليمون.

ارفعي القدر من على النار بعد أن يصبح قوامه ثقيل وسميك ثم قومي بتركه حتى يبرد تمامًا وأحضري القطايف.

وقومي بصب الشربات عليها ثم ضعيها بداخل الثلاجة لتقدم باردة.

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