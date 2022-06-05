نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جبارة لتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت نهائياً للعروسة قبل الفرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة ملح الليمون من الخل من أقوى الوصفات التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين، حيث تتواجد القشور والجلد الميت في اليدين والرجلين وتعتبر هذه المشكلة من أكبر المشكلات التي تسبب الضيق للعديد من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين حيث تعتبر المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل تعتبر هذه المقشرات غير طبيعية وغير صحية للجلد وتسبب ألتهاب للجلد بشكل غير طبيعي.

وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين وجعلها ناعمة وبيضاء مثل الحليب وتعتبر وصفة ملح الليمون مع الخل من أقوى الوصفات التي تعمل على جعل اليدين ورجلين بيضاء وعلينا بإستخدام هذا المقشر الطبيعي مرة واحدة في كل إسبوع حتى نتمكن من الحصول على أفضل النتائج التي تحلمين بها والوصول إلى أفضل النتائج التي تجعلكي تحصلين على أجمل شكل ممكن.

مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين

خمسة ملاعق كبيرة من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين