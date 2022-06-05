نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جبارة لتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت نهائياً للعروسة قبل الفرح في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر وصفة ملح الليمون من الخل من أقوى الوصفات التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين، حيث تتواجد القشور والجلد الميت في اليدين والرجلين وتعتبر هذه المشكلة من أكبر المشكلات التي تسبب الضيق للعديد من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين حيث تعتبر المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل تعتبر هذه المقشرات غير طبيعية وغير صحية للجلد وتسبب ألتهاب للجلد بشكل غير طبيعي.
وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين وجعلها ناعمة وبيضاء مثل الحليب وتعتبر وصفة ملح الليمون مع الخل من أقوى الوصفات التي تعمل على جعل اليدين ورجلين بيضاء وعلينا بإستخدام هذا المقشر الطبيعي مرة واحدة في كل إسبوع حتى نتمكن من الحصول على أفضل النتائج التي تحلمين بها والوصول إلى أفضل النتائج التي تجعلكي تحصلين على أجمل شكل ممكن.
مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- خمسة ملاعق كبيرة من ملح الليمون.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- عليكي أولا بغسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر جيدا حتى تصبح نظيفة وخالية من المتسخات نهائيا.
- أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من ملح الليمون مع ربع كوب من الخل الأبيض مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وعليكي بتقليب هذه الوصفة جيدا ببعضها.
- بعد تقليب هذه الوصفة جيدا قومي بنقع الرجلين واليدين في هذه الوصفة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد ذلك وبعد نقع اليدين والرجلين في هذه الوصفة قومي بتحضير فرشاة وقومي بتنظيف اليدين والرجلين والتخلص من القشور والجلد الميت نهائيا.
- بعد ذلك وبعد التخلص من القشور والجلد الميت سوف تلاحظين اليدين والرجلين ناعمة وبيضاء كالحليب وجذابة وذات مظهر جميل ورائع.
- علينا بإستخدام المقشر الطبيعي الذي قومنا بتقديمه مرة واحدة في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على أفضل النتائج التي تحلمين بها.
- بإستخدام هذا المقشر يجعلنا الإستغناء عن أي مقشر تجميلي آخر يعمل على ضرر اليدين والرجلين وتعتبر مكونات هذا المقشر الطبيعي ذات مكونات تتوافر في كل منزل وبدون تكلفة لذلك على أي فتاة تعاني من وجود الجلد الميت والقشور عليها بإستخدام وصفة مقشر ملح الليمون مع الخل للتخلص من أي مشكلة والتمتع بشكل جميل ورائع.
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