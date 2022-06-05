نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التقشير والتفتيح للركب والأكواع بوصفة منزلية سريعة المفعول لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة من اكثر المناطق التي تضع الكثير من الفتيات في المواقف المحرجة هي إسمرار مناطق الركبة والكوع وتعتبر هذه المناطق تمنع العديد من الفتيات من إرتداء الملابس القصيرة التي تسبب لهم الإحراج وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض العلاجات والحلول التي تعمل على تفتيح الركبة والأكواع وتجعلها بيضاء مثل الثلج حيث تذهب البعض من الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على تفتيح هذه المناطق وجعلها بيضاء وناعمة ولكن هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن التي يلجأ إلى إستخدامها البعض والقليل من الفتيات والبعض الآخر من الفتيات يقومون بالبحث عن الوصفات البديلة التي تعمل تفتيح الركبة والأكواع والتمتع بجسم ابيض ولامع.
من أكثر مناطق الجسم التي تبدو بالون اغمق من الجسم هي إسمرار الأكواع والركب التي تجعل مظهر الجسم غير مقبول ونتيجة لذلك يقومون هؤلاء الفتيات بالبحث عن الإستخدامات التي تجعلها بيضاء وجميلة ولكن علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيحها وهي وصفة عصير الليمون مع البيكنج صودا للحصول على أفضل النتائج.
مكونات عمل وصفة لتبييض الركبة والأكواع
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتبييض الركبة والأكواع
- أحضري إناء متوسط الحجم وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع ملعقتان كبيرتان من السكر مع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب هذه المكونات جيدا ببعضها قومي بوضع هذه الوصفة في الركبة والأكواع مع دعك هذه الوصفة على الركبة والاكواع حتى تتخلصين من المتسخات المتعلقة في هذه الاماكن.
- بعد دعك هذه الأماكن جيدا بهذه الوصفة عليكي بتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف ويمتص الجلد الوصفة التي قومنا بوضعها عليها.
- بمرور الوقت اللازم قومي بفركها ثم عليكي بغسل هذه المناطق بالماء البارد حتى تزال هذه الوصفة تماما.
- ثم عليكي بتجفيفها ثم قومي بإستخدام زيت جوز الهند لترطيبه وعليكي بتكرار إستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال إسبوع واحد فقط سوف تحصلين على أفضل النتائج التي تحلمين بها.
- وسوف تصبح الاكواع والركبة بيضاء مثل الحليب لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الجبارة والإستغناء عن أي وصفة أخرى ضارة وغالية الثمن.
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