نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التقشير والتفتيح للركب والأكواع بوصفة منزلية سريعة المفعول لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اكثر المناطق التي تضع الكثير من الفتيات في المواقف المحرجة هي إسمرار مناطق الركبة والكوع وتعتبر هذه المناطق تمنع العديد من الفتيات من إرتداء الملابس القصيرة التي تسبب لهم الإحراج وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض العلاجات والحلول التي تعمل على تفتيح الركبة والأكواع وتجعلها بيضاء مثل الثلج حيث تذهب البعض من الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على تفتيح هذه المناطق وجعلها بيضاء وناعمة ولكن هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن التي يلجأ إلى إستخدامها البعض والقليل من الفتيات والبعض الآخر من الفتيات يقومون بالبحث عن الوصفات البديلة التي تعمل تفتيح الركبة والأكواع والتمتع بجسم ابيض ولامع.

من أكثر مناطق الجسم التي تبدو بالون اغمق من الجسم هي إسمرار الأكواع والركب التي تجعل مظهر الجسم غير مقبول ونتيجة لذلك يقومون هؤلاء الفتيات بالبحث عن الإستخدامات التي تجعلها بيضاء وجميلة ولكن علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيحها وهي وصفة عصير الليمون مع البيكنج صودا للحصول على أفضل النتائج.

مكونات عمل وصفة لتبييض الركبة والأكواع

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتبييض الركبة والأكواع