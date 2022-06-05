نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسكات أساسية للبشرة لا غني عنها لتحافظي علي جمالك وتتخلصي من جميع عيوب البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل ماسكات البشرة من خبراء التجميل في هذا المقال، تحلم كل فتاة ببشرة ناعمة وخالية من العيوب، لذا تحتاج إلى الاهتمام والعناية بشكل مستمر من خلال عمل الماسكات الطبيعية التي تحافظ على البشرة وتجعلها مشرقة، وتعتبر تلك الماسكات بديلا عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مركبات كيميائية تضر البشرة، ومن هنا سوف نتحدث على أفضل الماسكات التي تحمي البشرة وتجعلها تبدو أكثر حيوية وإشراقا.

مسكات أساسية للبشرة لا غني عنها

هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي تحتوي على فوائد صحية عديدة للبشرة من أجل الحصول على بشرة ناعمة وجذابة ومن تلك الماسكات ما يلي:

قناع الليمون والعسل

يحتوي اليمون على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، لذا يعمل على تنظيف البشرة والتخلص من الجلد الميت، لأنه يحتوي على حمض الهيدروكلوريك، كذلك يعمل على تنظيف المسام والتخلص من الندبات.

التخلص من الدهون الزائدة على البشرة، بالإضافة إلى القضاء على التصبغات حتى يجعلها أكثر نضارة وحيوية.

طريقة تحضير قناع الليمون والعسل

قومي بإضافة ملعقة من العسل الي ملعقة من عصير الليمون. اخلطي المزيج جيدا. قومي بتوزيع هذا الخليط على البشرة بشكل جيد، ثم اتركيه لمدة ساعة. اشطفي البشرة جيدا بالماء، ثم ضعي كريم مرطب.

ماسك الأفوكادو والعسل

يحتوي الأفوكادو على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ب1، ب5، ب9، ب6، ب1 بالإضافة إلى مجموعة من الأحماض الدهنية التي تغذي البشرة وتعمل على ترطيبها.

كما يحتوي على المعادن الكالسيوم، النحاس، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد، الصوديوم، يعمل الأفوكادو على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

طريقة تحضير ماسك الأفوكادو والعسل

قومي بهرس حبة من الأفوكادو، ثم أضيفي إليها ملعقة من العسل. وزعي الخليط على البشرة وقومي بتركه لمدة نصف ساعة.

ماسكات للبشرة المختلطة

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعمل ماسكات لتنظيف وترطيب البشرة ومنها ما يلي:

قناع الطماطم و الشوفان

يعتبر هذا القناع من أفضل ماسكات البشرة التي تعمل على تنظيفها والتخلص من العيوب التي توجد بها حيث تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة، كما يعمل الشوفان على التخلص من حبوب البشرة.

طريقة تحضير قناع الشوفان والطماطم