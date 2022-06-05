اسرع خبز ممكن تعمليه وبدون خميرة..طريقة عمل خبز الشاورما و التورتيلا بطريقة ناجحة ومضمونه لجميع أنواع السندوتشات

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عمر شويل - جدة خبز الشاورما و التورتيلا، أصبح من الأكلات المشهورة التي نعتمد عليها كَثِيرًا وهي من أكثر الوجبات السريعة التي عشقها المصريون فهي عبارة عن ساندويتش سريع يوجد به بعض الدجاج أو اللحوم بتتبيله خاصة لها مذاق رائع، كانت بداية هذه الوجبة في المكسيك بعد ذلك أصبح المطبخ الأمريكي مهتمًا بعملها بعد ذلك انتقلت إلى المطابخ العربية. خبز الشاورما و التورتيلا طريقة تحضير خبز التورتيلا يتم وضع الدقيق والملح وملعقة من السكر ويتم أضافه الزيت.

قم ببث الدقيق مع الزيت جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات، وبعدها أضافه اللبن بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

تترك العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى قطعة صغيرة.

يتم فرد قطع العجين عن طريق النشابة.

يتم ترك الخبز حتى الانتهاء من فردها، ومن الممكن تسوية كل قطعه والأفضل أن تترك الخبز حتى يرتاح حتى يعطي نتائج مضمونه وتتم تسويته في طاسة الكريب أو أي طاسة غير لاصقه للطعام. خبز الشاورما طريقة تحضير خبز الشاورما الماء الدافئ له سر خطير في نجاح العجينة، وبالأخص عيش الشاورما فهو يجعل العجينة طرية وناعمة، بالإضافة إلى المذاق الرائع والشهي ساندوتشات الشاورما.

يتم تحضير وعاء عميق حتى يتم العجن فيه بسهولة بعدها قومي بوضع الدقيق بعد نخله جيدًا، يتم أضافه ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وبعدها قومي بوضع رشه ملح صغيرة ونصف ملعقة سكر، بعدها قومي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا.

يتم تشكيل عجينة متماسكة، ولكن يجب أن تكون العجينة ملتصقة في اليد حتى يتكون الخبز الطري والناعم.

قومي بتقطيع العجينة كور متساوية، يتم فرد العجينة على رشه من الدقيق حتى يتم فردها بكل سهولة على شكل خبز دائري.

قومي بتجهيز طاسة على النار بعدها قومي بوضع الخبز عليها حتى يتم خبزها وتنتفخ الخبز وتحصلين على اللون المفضل.

حتى يصبح الخبز طريًا يتم وضعه داخل سبت وقومي بتغطيته بفوطة نظيفة حتى يبقى الخبز طريًا.

يمكنك وضع الحشوات التي تفضلينها مثل الدجاج أو اللحمة المفرومة المعصجة، وكذلك الاستربس أو السويس أو البانية مع الحشوات الإضافية اللذيذة والخيار المخلل المايونيز وتقديمه مع الثومية الرائعة.

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