طريقة بسيطة وسهلة لعمل الفراخ المشوية في المنزل خطوة بخطوة وبطعم لذيذ ورائع

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عمر شويل - جدة تعد المشويات من اشهى المأكولات المفضلة لدى الجميع التى يحبها الكبار والصغار، ومنها الدجاج المشوى التى تتناسب ان يقدم مع اكثر من نوع مثل المكرونة والبطاطس المقلية او مع الارز البسمتى، ويقدم معها سلطة الطحينة ويمكن تحضيرها بأشكال وطرق كثيرة سهله لا تحتاج الى وقت او مجهود كبير فى تحضيرها، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المشوى. مكونات عمل الفراخ المشوية دجاجة متوسطة الحجم ١٥٠٠جرام تقريبا.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة بشر ناعم.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف معلقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف معلقة صغيرة من بودرة البصل.

معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

٣معالق كبيرة من الزيت النباتي.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

معلقة كبيرة من دبس الرمان. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الدجاجة وغسلها جيدا ونتركها تصفى من الماء تماما.

فى بولة كبيرة الحجم نقوم بتحضير خلطة نقع الدجاج.

نضع البصل المبشور والصلصة مع الملح والفلفل الاسود والبهارات.

نضيف اليهم عصير الليمون والخل والزيت مع البابريكا وبودرة الثوم والبصل.

نخلط كل هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما.

نقوم بوضع الدجاج فى التتبيلة ونضع التتبيلة من الداخل والخارج حتى تغلف بالتتبيلة تماما.

نضيف اليها دبس الرمان على الجلد من الخارج.

تغطى الدجاجة وتترك فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين بينما يفضل تركها لمدة أطول.

نخرج الدجاجة من الثلاجة ونحضر سيخ شواية الفرن وندهنه بقليل من الزيت.

نضع الدجاجة على السيخ وتدخل فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عند التأكد من تسوية الدجاج تماما بواسطة اختبار السكينه نخرج الدجاج المشوى من الفرن.

نضع الدجاج على سرفيس مغطى بالبقدونس المفروم وتزين بالقليل من البقدونس على الوجه.

يقدم الدجاج المشوى مع البطاطس المقلية والمكرونه وسلطة الطحينة الشهية مما يعطيها مذاق طيب ومميز.

ويمكن تقديمها مع الارز البسمتى كطبق رئيسى لوجبة كاملة.

يمكن تحضير الدجاج مقطع الى عدد قطع حسب الرغبة بدلا من تحضيرها سليمه.

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