نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث كثير من ربات البيوت عن طرق سهلة لإعداد الحلويات وفي وقت قصير وخاصة في فترة الإجازة الصيفية، حيث مؤخرا انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي طرق سريعة لإعداد أصناف متنوعة من الحلويات، ومن ضمن هذه الحلويات هي كيكة العشر دقائق، فالكيك هي من المعجنات التي تتميز بطعمها اللذيذ ويتم أكلها في أي وقت أو مع الشاي أو الحليب أو كوب من العصير، وسنتناول في مقالنا اليوم أسهل طريقة لعمل كيكة العشر دقائق.

طريقة تحضير كيكة العشر دقائق

الكثير منا يحب تناول الكيك دائما، وبعض السيدات لا يتوقفن عن إعدادها باستمرار، وبسبب ذلك أصبحن يبحثن عن طريقة سريعة لتحضير الكيك، فهي عنصر مهم في أي مناسبة في أعياد الميلاد أو في التجمعات، ويتم تناولها مع المشروبات الساخنة أو الباردة ويوجد منها أشكال ونكهات كثيرة أشهرها الفانيليا والشيكولاتة، كما يتم حشوها بحشوات مختلفة مثل الكريمة أو الشيكولاتة، واليكم المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوبين من الحليب.

حوالي نصف كوب من الزيت.

عدد ثلاثة بيضة.

ملعقة فانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير كيكة العشر دقائق