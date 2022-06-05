نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق في المقال التالي
عمر شويل - جدة تبحث كثير من ربات البيوت عن طرق سهلة لإعداد الحلويات وفي وقت قصير وخاصة في فترة الإجازة الصيفية، حيث مؤخرا انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي طرق سريعة لإعداد أصناف متنوعة من الحلويات، ومن ضمن هذه الحلويات هي كيكة العشر دقائق، فالكيك هي من المعجنات التي تتميز بطعمها اللذيذ ويتم أكلها في أي وقت أو مع الشاي أو الحليب أو كوب من العصير، وسنتناول في مقالنا اليوم أسهل طريقة لعمل كيكة العشر دقائق.
طريقة تحضير كيكة العشر دقائق
الكثير منا يحب تناول الكيك دائما، وبعض السيدات لا يتوقفن عن إعدادها باستمرار، وبسبب ذلك أصبحن يبحثن عن طريقة سريعة لتحضير الكيك، فهي عنصر مهم في أي مناسبة في أعياد الميلاد أو في التجمعات، ويتم تناولها مع المشروبات الساخنة أو الباردة ويوجد منها أشكال ونكهات كثيرة أشهرها الفانيليا والشيكولاتة، كما يتم حشوها بحشوات مختلفة مثل الكريمة أو الشيكولاتة، واليكم المكونات:
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوبين من الحليب.
- حوالي نصف كوب من الزيت.
- عدد ثلاثة بيضة.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر.
- ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.
طريقة تحضير كيكة العشر دقائق
- في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع المكونات التالية: الحليب والبيض والفانيليا والزيت وثلاث ملاعق الكاكاو وفي النهاية السكر وعلى سرعة عالية في الخلاط حتى يصبح الخليط ممتزج، بعد ذلك نغلق الخلاط ونقوم بأخذ كوب من الخليط ونضعه في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر جيداً، ثم نحضر المكونات السائلة ونضع فوقها المكونات الجافة بالتدريج مع التقليب في نفس الاتجاه.
- في صينية بحجم مناسب للكمية ندهنها بالزيت ونغلفها بورق الزبدة ثم نسكب الخليط ونتأكد من إخراج أي هواء فيه
في فرن تم تسخينه من قبل ندخل الصينية على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج ثم نخرجها ونقطعها.
- نضع على وجهها كوب الصوص المحفوظ في الثلاجة ثم تقدم وبالعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.