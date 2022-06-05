نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل وصفات هندية بجوز الهند والصبار لتنعيم الشعر في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني كثير من الفتيات من الشعر المجعد والمتقصف ويبحث كثير من البنات والسيدات عن طرق وصفات هندية لتطويل الشعر وتنعيمه حيث أن البنات الهنود يتميزون بالشعر الناعم والطويل، وتعد الخلطات الهندية من أفضل الوصفات التي تعطي نتائج أسرع في أقل وقت ويستخدمون فيها مكونات طبيعية التي ليس لها آثار سلبية وبدلا من المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتعمل على تلفه، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل وصفات هندية لتنعيم الشعر في المنزل. مكونات عمل وصفة جوز الهند لتنعيم الشعر اثنين كوب من زيت جوز الهند

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الطبيعي

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد طريقة عمل وصفة جوز الهند لتنعيم الشعر أولا نحضر وعاء عميق ونضع به زيت جوز الهند ونضيف إليه عسل النحل وماء الورد وعصير الليمون، ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

نبدأ في توزيع الخليط على الشعر من بداية الفروة إلى الأطراف ونتركه لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر جيدا ونتركه حتى يجف تماما بنفسه. مكونات عمل وصفة الصبار لتنعيم الشعر ملعقتان كبيرتان من مستخلص الصبار الطازج

ملعقتان كبيرتان من الماء طريقة عمل وصفة الصبار لتنعيم الشعر أولا نقوم بتقطيع الصبار إلى قطع ونأخذ منها مستخلص الصبار الهلامي وليس الأصفر.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به ملعقتان كبيرتان من مستخلص الصبار ونقلبه جيدا حتى يصبح ناعما.

بعد ذلك نضيف إليه الماء ونقلب المكونات جيدا حتى يتكون لدينا خليط الصبار.

نحضر زجاجة بخاخ ونضع بها الخليط ونرج الزجاجة جيدا قبل الاستخدام.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب، ثم نترك الشعر حتى يجف تماما من الماء.

ثم نبدأ في رش الشعر كله بخليط الصبار ونتركه على الشعر.

يفضل تكرار هذه الوصفة أربع مرات أسبوعياً. مكونات عمل وصفة الشيكاكاي والأملا لتنعيم الشعر 3 ملاعق من مسحوق الشيكاكاي

5 ملاعق من مسحوق الأملا

5 ملاعق من الماء طريقة عمل وصفة الشيكاكاي والأملا لتنعيم الشعر نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

ثم نبدأ في فرد الخليط على فروة الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر ونتركه حتى يجف تماما.

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