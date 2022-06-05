نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة روعة سر قلي البطاطس بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائى بطريقة جديدة لازم تجربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البطاطس من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية جدا من النشويات، وهي تحتوي على العديد من الفوائد والمعادن الثمينة التي تساعد في تكوين الجسم بطريقة صحيحة، ويمكن تحضير الكثير من الأطباق المتخلفة في تحضيرها، ويمكن أن يتم قليها أو تحضيرها مع صينية الدجاج، وأيضا يمكن سلقها أو شويها فهي لديها الكثير من الوصفات التي يمكن تحضير العديد من الوصفات من خلالها، وسوف نعرض لكم طريقة تساعد على قلي البطاطس دون امتصاص الزيت.

طريقة قلي البطاطس دون امتصاص الزيت

يوجد الكثير من الطرق المختلفة والمتعددة التي من خلالها يمكن أن تقوم بتحضير البطاطس دون أن تمتص زيت كثير بالإضافة إلى الطعم الرائع الذي سوف يجعل تكرر هذه الوصفة مرات متعددة :

المكونات

نصف كيلو من البطاطس.

كوب من الدقيق.

كيس من الفيجيتار.

عدد 2 بيضة.

جبنة موتزاريلا.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير البطاطس بهذه الطريقة حتى تتمكن من عدم امتصاص الزيت بكميات كبيرة :