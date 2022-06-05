قرص واحد من الصيدلية.. معجزة للشعر تطويل وتنيعم وتكثيف من اول استعمال النتيجة خيالية

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عمر شويل - جدة طريقة تطويل الشعر بالأسبرين هي وصفة من الوصفات التي لجأت إليها الكثير من الفتيات والنتيجة كانت رائعة، فالأسبرين هو أقراص دوائية يمكنك الحصول عليها من الصيدلية بأسعار رمزية وبالتالي تكون الوصفة غير مكلفة والنتيجة مضمونة، وفيما يلي سنقدم لكم شرح تفصيلي لكيفية تحضير وصفة الأسبرين المنزلية للحصول على شعر طويل وبدون عيوب ومشاكل كما سنقدم لكم أبرز فوائد الأسبرين الخاصة بالشعر. طريقة تطويل الشعر بالأسبرين المقادير:- كوب كبير من الماء الفاتر.

قرص من الأسبرين.

صودا الخبز.

خل أبيض. طريقة التحضير:- يجب أولًا وضع الأسبرين في الماء حتى يذوب أو يمكن سحقه بالهون حتى يصبح مسحوق ناعم وبعد ذلك أضيفيه إلى الماء.

أضيفي المكونات الأخرى إلى الأسبرين وستجدي بعض الفقاعات تخرج من الوعاء والتي تدل على تفاعل الأسبرين مع المكونات وأن الوصفة جاهزة للاستخدام بعد تجانس المكونات.

بللي شعرك أو من الأفضل اشطفيه حتى يتم وضع الخليط على شعر نظيف بدون شوائب ثم قومي بتقسيمه إلى أجزاء متساوية وعلى كل جزء قومي بتطبيق جزء من الوصفة على كل قسم من شعرك.

دلكي الفروة جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بتصفيف شعرك وارفعيه على شكل كعكة ثم قومي بتغطيته بغطاء الرأس البلاستيكي والحراري.

ثم قومي بتغطيته لمدة ثلاث ساعات تقريبًا وبعدها قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء وشامبو مناسب لشعرك ثم قومي بترطيب شعرك بعدها.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع لأن تعريض الشعر للأسبرين لأكثر من مرة في الأسبوع قد يضر بصحة الشعر. أهم فوائد الأسبرين للشعر يعمل الأسبرين على إعادة لون الشعر الطبيعي وهو مفيد جدًا للأشخاص التي بدأ الشعر الأبيض يغزو رأسها باستعادة اللون الأصلي للشعر وبلمعان قوي.

كما أنه مقاوم جيد للقشرة فهو يعمل على تفتيت القشرة وإبطال عملها كما أنه يساهم في تخليص الرأس من الجلد الزائد فيها والذي يعيق نمو الشعر بشكل صحي.

يحافظ الأسبرين على طول الشعر الطبيعي أي لا يساهم في تقصفه ولا تكسيره بل يقوي بصيلة الشعر نفسها ويجعلها أقل قابلية للتكسر بسهولة.

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