نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتنظيف البشرة بالبخار في المنزل لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ماينصح الكثير من خبراء العناية بالبشرة، بضرورة الاهتمام بشكل كبير بتنظيف البشرة من حين لآخر وبشكل دائم حتى يتم التخلص من أي دهون زائدة أو من الأتربة وحتى يتم التخلص من الكثير من مشاكل البشرة، ومن أهم طرق التنظيف التي يفضل اتباعها هي تعرض الوجه للبخار والذي يساعد في التنظيف العميق لمسام الوجه، والآن أصبح من الممكن القيام بعمل التنظيف بالبخار في المنزل بكل سهولة، تابعوا معنا الان لمعرفة الخطوات بشكل تفصيلي.

خطوات تنظيف البشرة بالبخار في المنزل

بخطوات بسيطة يمكن القيام بعمل تنظيف البشرة بالبخار في المنزل بكل سهولة، وعدم الحاجة الى الذهاب الى صالون التجميل بعد الآن وطريقة الاستخدام كالتالي:

يتم إحضار إناء مناسب الحجم.

قومي بإضافة كمية مناسبة من المياه.

قومي بإضافة كمية مناسبة من المياه. أضيفي بعض الأعشاب وذلك للاستفادة بأكبر قدر من البخار مثل أعشاب البابونج أو النعناع.

أضيفي قطرات بسيطة من اي زيت عطري مناسب.

ارفعي الإناء على النار حتى يتم الغليان.

اخفضي النار على الإناء تمامًا.

احضري منشفة جافة.

اخفضي رأسك إلى الإناء ولكن لابد من مراعاة مسافة مناسبة حتى لا يحدث احتراق للبشرة أو اختناق من كثافة البخار.

غطي راسك بالمنشفة ومن الجوانب وذلك بهدف حصر البخار على الوجه فقط.

حركي وجهك ورأسك يمين ويسار وبشكل دائري.

استمري هكذا لمدة ربع ساعة.

يفضل رفع الوجه من وقت لآخر لأستنشاق الهواء الطبيعي ثم العودة مرة أخرى وهكذا.

بعد انتهاء المدة لابد من تجفيف العرق والمياه من على الوجه جيدًا حتى تصبح جافة وناعمة.

قومي بتوزيع كريم ترطيب على البشرة.

يمكن بعد الانتهاء أيضًا استخدام الإبرة الخاصة بتنظيف الوجه من الحبوب أو البثور، والتخلص منها في هذا الوقت حيث تكون المسام مفتوحة ويمكن التخلص من الدهون بسهولة.

لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين بشكل أسبوعي وذلك للحصول على وجه نظيف خالي من اي مشاكل.

فوائد استخدام تنظيف الوجه بالبخار

هناك العديد من الفوائد التي تعود للبشرة عند استخدام تنظيف الوجه بالبخار ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: