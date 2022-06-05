نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز الحليب المكثف اللذيذ وأسهل طريقة لعمل الحليب المكثف في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبز الحليب المكثف من ألذ أنواع المخبوزات التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك، وهو من المعجنات التي يمكن تناولها على الإفطار مع المربى أو كوب من الشاي أو الحليب، ويتميز خبز الحليب بطعمه اللذيذ وقوامه الطري فهو غني بالحليب والزبدة وهو من أنواع الخبز المفضلة للأطفال، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز الحليب المكثف بمكونات بسيطة. مكونات خبز الحليب المكثف كوب حليب.

ربع كوب حليب محلى مكثف.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة جافة.

3 أكوب وربع دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب زبدة طرية. طريقة التحضير نضع ثلاث أكواب وربع من الدقيق في إناء عميق ثم نضيف السكر والخميرة وربع ملعقة صغيرة ملح مع تقليب المكونات الجافة مع بعضها. نخلط البيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا مع كوب الحليب وربع كوب من الحليب المحلى المكثف. نضيف المكونات السائلة على المكونات الجافة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة ثم نضيف ربع كوب من الزبدة. نستمر في العجن حتى تمتزج الزبدة مع العجينة تماماً، ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها. ثم نقسم العجينة بعد أن تختمر إلى جزأين، ونفرد نصف العجينة بشكل مستطيل على سطح مبطن بالدقيق. ثم نلفها رول ونقطعها لأجزاء متساوية، ونضع القطع في قالب الكيك المستطيل المدهون بالزبدة ( قالب الإنجلش كيك) ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها. نقسم باقي العجينة لكرات متساوية ثم نضعها في صينية مدهونة بالزبدة ونترك مسافات بين القطع لأن حجمها سيزيد بعد التخمير وأثناء الخبز. عندما يتم التخمير ندخل الصواني الفرن الساخن مسبقاً على درجة 170 مئوية حتى ينضج الخبز ويأخذ لون ذهبي. تستغرق مدة الخبز من 20 – 25 دقيقة، ثم نخرج الخبز من الفرن بعد تمام النضج. ثم نخرج الخبز من الصواني ويدهن بخليط مكون من ملعقة كبيرة زبدة وملعقتين كبيرتين من الحليب المكثف. نترك الخبز يبرد تماماً ثم يقدم بألف صحة وعافية. طريقة عمل الحليب المكثف المكونات نصف كوب لبن بودرة.

نصف كوب سكر بودرة ناعم.

ربع كوب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح. طريقة التحضير نخفق المكونات في الخلاط الكهربي حتى تمتزج تماماً مع بعضها. ثم يحفظ الحليب المكثف في علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

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