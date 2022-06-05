نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الدونات المضبوط هش وخفيف وطرية في البيت بمكونات اقتصادية على طريقة الأفران في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدونات المضبوط الهش والخفيف والطري، أصبح هناك مئات الوصفات الحلوى التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات، ومن أحلى واطعم الحلويات اللذيذة جدًا هي الدونات الهش والخفيف والطري، حيث أصبح من أكثر الحلويات التي نقوم بشرائها من الأفران والمخابز وهذا لأنها أصبحت من أكثر الحلويات المحببة عند الجميع بالأخص عند الأطفال بعد إضافة الحشوات وتزينها بصوص الشوكولاتة والكراميل مثل الجاهزة، ولذلك تبحث الأمهات عن خطوات تحضيرها المضبوطة لكى يحضرونها من المنزل، فهي من الحلويات الاقتصادية التي يتواجد جميع مكوناتها في جميع المنازل، لذلك سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل احلى وأخف دونات بعجينة قطنية وطرية من المنزل.

مقادير تحضير الدونات

اصبحت الدونات من أكثر الحلويات طلبًا في المطاعم والأفران المحلات في الوقت الأخير وهذا لأنها من أخف الحلويات وأحلى وأطعم المعجنات، وهناك طرق كثيرة جدًا لحشوها وتزينها بصوصات مختلفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا وسريعة لا تحتاج إلى مجهود كبير ومكونات تحضيرها اقتصادية جدًا ومتوفرة في جميع المنازل والمكونات هي:

3 أكواب من الدقيق.

بيضة.

باكيت من الفانيليا.

علبة زبادي طبيعي.

4 معالق كبيرة سكر.

3 معالق كبيرة حليب بودرة.

معلقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقه بيكنج بودر.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب زيت.

التغليف

صوص شوكولاتة.

مربي.

كاسترد.

طريقة تحضير الدونات