طريقة تحضير الدونات المضبوط هش وخفيف وطرية في البيت بمكونات اقتصادية على طريقة الأفران

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدونات المضبوط الهش والخفيف والطري، أصبح هناك مئات الوصفات الحلوى التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات، ومن أحلى واطعم الحلويات اللذيذة جدًا هي الدونات الهش والخفيف والطري، حيث أصبح من أكثر الحلويات التي نقوم بشرائها من الأفران والمخابز وهذا لأنها أصبحت من أكثر الحلويات المحببة عند الجميع بالأخص عند الأطفال بعد إضافة الحشوات وتزينها بصوص الشوكولاتة والكراميل مثل الجاهزة، ولذلك تبحث الأمهات عن خطوات تحضيرها المضبوطة لكى يحضرونها من المنزل، فهي من الحلويات الاقتصادية التي يتواجد جميع مكوناتها في جميع المنازل، لذلك سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل احلى وأخف دونات بعجينة قطنية وطرية من المنزل.
مقادير تحضير الدونات
اصبحت الدونات من أكثر الحلويات طلبًا في المطاعم والأفران المحلات في الوقت الأخير وهذا لأنها من أخف الحلويات وأحلى وأطعم المعجنات، وهناك طرق كثيرة جدًا لحشوها وتزينها بصوصات مختلفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا وسريعة لا تحتاج إلى مجهود كبير ومكونات تحضيرها اقتصادية جدًا ومتوفرة في جميع المنازل والمكونات هي:
- 3 أكواب من الدقيق.
- بيضة.
- باكيت من الفانيليا.
- علبة زبادي طبيعي.
- 4 معالق كبيرة سكر.
- 3 معالق كبيرة حليب بودرة.
- معلقة كبيرة خميرة.
- نصف ملعقه بيكنج بودر.
- كوب ماء دافئ.
- نصف كوب زيت.
التغليف
- صوص شوكولاتة.
- مربي.
- كاسترد.
طريقة تحضير الدونات
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق مرتين لكي تحصلين على عجينة طرية.
- نضع الدقيق في الوعاء و نضيف عليها الحليب البودر والسكر والبيكنج بودر والخميرة ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع البيضة والفانيليا في وعاء ونقوم بضربهم جيدًا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتغير لون البيض.
- ثم نضيف السكر والزيت ونضربهم مع بعضهم مرة أخرى حتى يمتزج ويذوب السكر.
- بعد ذلك نضيف علبة الزبادي على البيض ونقوم بخفق الزبادى من الخليط حتى تحصلين على قوام كريمي.
- بالتدريج نقوم بإضافة المكونات الجافة الدقيق على الخليط ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يصبح مثل الكريم حبات الرمل.
- نضيف نصف كوب من الماء على العجينة ونقوم بعجن عجينة الدونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة و طرية.
- نغطي العجينة ونتركها تتخمر و ترتاح لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة حتى يصبح سمك العجينة 1 سم.
- تتشكل الدونات دوائر بالقطاعة أو بكوب ثم نتركها تتخمر مرة أخرى لمدة ساعة.
- نقوم برص الدنات في صينية فرن مدهونة بالزيت وندخل في فرن ساخن حتى يأخذ لون ذهبي من الاسفل ونشعل الشواية آخر دقيقة لكي تأخذ لون ذهبي.
- كما يمكننا تسوية الدونات بطريقة أخرى وهي القلي، نضع طاسة على النار بها زيت غزير وساخن، توضع الدونات حتى تتحمر من الجهتين.
- بعد ذلك نخرجها من الزيت أو الفرن ونقوم بتقليبها في سكر حبيبات أو صوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة.
- ويتم حشوها بالمربى أو الكاسترذ او الشوكولاتة ولكن بعد أن تبرد تماماً ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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