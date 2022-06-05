نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون في المنزل بخطوات سهلة وغير مكلفة ونفس طعم الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللانشون من المأكولات المحببة للجميع وخاصة الأطفال، ولكن نظراً لعدم اطمئنان الأم لشراء اللانشون من الخارج فنجد أنها تبحث عن طريقة عملة في المنزل ولكن بنفس طعم لانشون المحلات، ولكن هناك طرق كثيرة لإعداد اللانشون في المنزل، ويوجد منها الطرق البسيطة السهلة، إذن سنتحدث اليوم عن طريقة عمله في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائياً.

طريقة عمل اللانشون في المنزل

توجد أنواع متعددة من اللانشون وكلها ذو أطعمة رائعة وجميلة، وهي لانشون الفراخ، لانشون اللحم، لانشون سادة.

طريقة عمل الانشون السادة

المكونات

4 مرقة لحم.

6 حبات من البيض.

1 كأس من الزيت

1 كأس من الطحين.

5 مكعب من الجبنة الكريمي.

1/2 ملعقة حبهان.

1/2 ملعقة من البصل البودر.

1/2 ملعقة من الثوم البودر.

1/2 ملعقة من البابريكا.

لون طعام.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضع داخلة كلا من البيض والجبنة والزيت والمرقة، ثم نضيف الدقيق عليهم.

نخلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضيف إليهم الثوم والبصل البودر، والبابريكا، والحبهان، ولون الطعام، ثم يتم تشغيل الخلاط مرة أخري حتي تتجانس المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نجهز كيس علي شكل أسطوانة، ثم نضع داخلة خليط اللانشون.

نحضر إناء به ماء ونضعة علي النار حتي الغليان، ثم نضع الكيس في الماء المغلي، ويتم تركة حتي تمام النضج أي ما يقرب من ساعة تقريباً.

نأخد كيس اللانشون من الإناء ونتركة حتي يبرد، ثم يتم تقطيعة وتقديمة بألف هنا.

طريقة عمل لانشون الفراخ

المكونات

ربع كيلو دجاج مفروم.

4 قطع من الجبن المثلثات.

4 حبات من البيض.

3 ملعقة من الدقيق.

1 مرقة دجاج.

2 ملعقة من الزيت.

ملح وفلفل اسود.

1/2 ملعقة من البصل البودر

1/2 ملعقة من الثوم البودر.

1 ملعقة من الحبهان المطحون.

طريقة التحضير