نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل طريقة لعمل الدجاج المسحب في البيت وتقديمه مع الأرز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج المسحب واحدة من وصفات الطعام العديدة التي يمثل فيها الدجاج المكون الرئيسي، ولحوم الدجاج بشكل عام مفضلة لمعظم الناس خاصةً أولئك الذين يظنون أن اللحوم البيضاء أكثر صحة من اللحوم الحمراء وأقل دهونًا وغالبًا من هذا المنطلق نجد عدد لا نهائي من طرق إعداد الدجاج واستخدامه في وصفات الطعام المتنوعة سواء كانت وجبات رئيسية أو جانبية أو حتى في السلطات، ونحن في موقع ثقفني المميز عرضنا طرق إعداد عدد كبير من هذه الوصفات مثل الكبسة السعودي بالدجاج وهي الأكلة الشعبية عربيًا وبالأخص في المملكة العربية السعودية وكذلك سلطة الأفوكادو بالدجاج المشوي وغيرها الكثير. مقادير الدجاج المسحب مع الأرز عدد 2 دجاجة حجم كيلو ونصف الكيلو تقريبًا مسحبة من العظم.

3/4 كوب زيت زيتون أو أي زيت نباتي.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من هريسة الشطة. (يمكن الاستغناء عنها إذا كانت الوجبة ستقدم لأطفال أو أشخاص لا يأكلون الحار).

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

5 إلى 6 فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض النقي.

عصير ليمونة.

ملح.

ملعقة كبيرة سماق.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان (هيل) بودر.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة قرنفل بودر.

رشة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ونصف ملعقة صغيرة من القرفة.

حبة من كل من البطاطس والجزر والبصل. أسهل طريقة لعمل الدجاج المسحب نقد لكم طريقة سهلة جدًا لعمل الدجاج المسحب بكل بساطة في البيت.

بعد غسل الدجاج جيدًا ونقعه بالطريقة المعتادة قبل تسوية الدجاج نقوم بتجفيف الدجاج جيدًا.

ونبدأ بتجهيز التتبيلة بإحضار إناء عميق ونضع به صلصة الطماطم وهريسة الشطة وزيت الزيتون والخل والثوم المهروس ومرقة الدجاج والماء وكل التوابل المذكورة في المقادير.

تقلب التتبيلة بشكل جيد ونضع الدجاج بداخلها ونتركها في الثلاجة حوالي ساعتين.

نقطع البطاطس والجزر والبصل على شكل حلقات وتوضع في صينية فرن مناسبة وفوق قطع الخضار نضع الدجاج المسحب ونسكب فوقه ما تبقى من خليط التتبيلة.

ثم تغطى بطبقة من ورق الزبدة ثم بطبقة من القصدير وتوضع في الفرن حتى تنضج.

وأخيرًا نقوم بإزالة الورق المغطى ونتركها تحت الشواية حتى تأخذ لون مناسب.

وتقدم بجانب أرز مبهر أو كبسة أو أي نوع أرز مفضل وكل تلك الوصفات ستجدونها لدينا، وبالهناء والشفاء.

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