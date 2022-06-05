نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي الكوافير وأحلي.. اصبغي شعرك باللون البني بمكونات طبيعية بدون حناء مع تغطية مثالية للشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السيدات لا يرغبن في استخدام الحناء أو الأوكسجين عند الرغبة في تغير لون الشعر، ولكن تم التوصل إلى طريقة صبغ الشعر باللون البني بمكونات طبيعية ومضمونة وامنة على الشعر، لتحصلي على لون بني لامع وجميل لتتخلصي نهائيا من مظهر شيب الشعر المزعج، فتغيير الشعر من العادات الأساسية لدى النساء ومن وقت للأخر يرغبون في تغيير لونه ولكن لا يفضلون استخدام الصبغات الكيميائية على الشعر للأضرار الصحية التي تسببها خاصة إذا كانت حامل أو من المرضعات، وخلال السطور التالية نوضح مكونات خلطة بمكونات بسيطة يتم من خلالها الحصول على اللون المطلوب.

مكونات صبغ الشعر باللون البني بدون حناء

الطبيعة مليئة بالمكونات المتعددة التي تساعد في تحقيق العديد من الأهداف دون التسبب بأي ضرر، وقد تم الاتجاه خلال الفترة الأخير للمكونات الطبيعة خاصة في مجال التجميل سواء للشعر أو البشرة أو الجسم، بعد أن أثبتت التجارب قدرتها العجيبة على تحقيق المطلوب وبأقل تكاليف ممكنة، وفيما يلي مكونات وصفة طبيعية ليتم تطبيقها على الشعر وتغير لونه إلى اللون البني اللامع:

• بيضة واحدة.

• قهوة سريعة الذوبان.

• زيت جوز الهند.

• زيت زيتون.

طريقة صبغ الشعر باللون البني بدون حناء

يتم استخراج صفار البيضة في البداية ووضعه في وعاء جانباً.

يتم إضافة كلاً من ظرف من القهوة سريعة الذوبان مع التقليب جيداً.

ثم يتم إضافة الزيوت الطبيعية زيت جوز الهند وزيت الزيتون مع التقليب بشكل مستمر حتى تتجانس المكونات.

يتم ترك الخليط لمدة 15 دقيقة كاملة.

يمكن مضاعفة الكمية على حسب طول وكثافة الشعر

يتم فرد الخليط على كامل الشعر من الجذور وحتى الأطراف بواسطة فرشاة الصبغة.

بعد التأكد من تغلغل الصبغة الطبيعية في كامل أجزاء الشعر.

يتم تغطية الشعر بالبونيه البلاستيك وتركه لمدة ثلاث ساعات أو حتى الوصول إلى اللون المطلوب.

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