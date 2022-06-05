نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطحا في 3 أيام وشعرك طويل خالي من الشيب ووجهك ابيض كالقمر في الصباح في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن ورق الغار من النباتات المهمة التي لها الكثير من الفوائد ولا يمكن الاستغناء عنها حيث يستخدم في إعداد الطعام ووضعه في الشوربة لعطاء الطعام المذاق المميز كذلك يمكن استخدامه في أنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الكرش والأرداف حيث نجد أن ورق الغار له قدرة كبيرة على نسف الدهون ويستخدم ورق الغار في القضاء على الشيب وإعطاء شعر صحي وكثيف وناعم وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وصفتين لورق الغار أحدهم للتخسيس وأخرى للشعر.

وصفة ورق الغار لنسف الدهون

نجد أن تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم والقضاء على شحوم الجسم وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ورق غار.

ماء.

ليمون.

كمون.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر وعاء ونضع به ورق الغار مع الكمون مع الماء ونتركه على البوتاجاز حتى تمام الغليان.

نقوم بعد ذلك بتصفية الخليط ووضعه في كوب ونعصر عليه نصف ليمونه ثم نقوم بتناوله في الصباح على الريق.

سوف نلاحظ بأنه تم منح الجسم بطن مسطحه بأبسط المكونات وفي ٤ أيام .

وصفة ورق الغار لتطويل الشعر

لقد تعددت استخدامات ورق الغار لتشمل انه له دور كبير في الشعر حيث يعمل على تكثيفه وتطويله والتخلص من القشرة وسوف نوضح المكونات اللازمة لإعداد الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ورق غار.

روز ماري.

زيت زيتون.

قرنفل.

ماء.

طريقة التحضير: