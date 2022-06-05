بسكويت النشادر بالزيت بدون زبدة ولا سمن بأسهل طريقة وأبسط مكونات

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عمر شويل - جدة بسكويت النشادر من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها بكل سهولة في المنزل بطعم أحلى من الجاهز، فطريقة تحضيره بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت كما أن مكوناته متوفرة وغير مكلفة، ويعتبر البسكويت بأنواعه من المخبوزات المحببة للأطفال ولذلك تحرص الأمهات على عمل البسكويت وتقديمه كوجبة إفطار خفيفة ومغذية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وصفة سهلة وسريعة لعمل بسكويت النشادر بدون زبدة ولا سمن. مكونات بسكويت النشادر سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل بسكويت النشادر وكلها مكونات بسيطة وغير مكلفة: كيلو دقيق (7 أكواب).

كوب ونصف سكر بودرة (350 جرام).

4 بيضات.

كوب زيت (200 مللي).

2 ملعقة كبيرة نشادر (25 جرام).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (6 جرام).

كوب إلا ثلث لبن دافئ (170 مللي).

ملعقة كبيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة العمل نضع أربع بيضات بحرارة الغرفة في إناء عميق ونخفق البيض بالمضرب اليدوي أو الكهربي (يمكنك استخدام الخلاط الكهربي في خفق المكونات). ثم نضيف كوب ونصف من السكر البودرة المنخول وملعقة كبيرة فانيليا ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات. ثم نزود كوب من الزيت بالتدريج مع استمرار الخفق، ونذوب النشادر في اللبن الدافئ ثم نضيف الخليط على المكونات مع استمرار الخفق. نضيف كيلو من الدقيق المنخول مع إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة ملح. نقلب المكونات بالملعقة حتى يمتزج الدقيق مع باقي المكونات وتتشكل لدينا عجينة طرية وخالية من أي تكتلات. نسخن الفرن على درجة حرارة 160 مئوية، ثم نشكل العجينة بكيس الحلواني أو بالماكينة على حسب الذوق لأصابع أو أي شكل مفضل. ثم نضع البسكويت بعد تشكيله في صينية مدهونة بالزيت مع مراعاة ترك مسافة بين القطع لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز. ثم يخبز البسكويت في الفرن الساخن مسبقاً على الرف الأوسط وتستغرق مدة الخبز من 15 – 20 دقيقة حتى يأخذ البسكويت اللون الذهبي. عند تمام النضج نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تماماً قبل التقديم. يمكنك الاحتفاظ به بعد أن يبرد في علبة نظيفة ومحكمة الغلق بدرجة حرارة الغرفة.

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