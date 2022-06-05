نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وزيت جونسون الرهيب: الماسك المعجزة في التفتيح والتقشير للبشرة وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وزيت جونسون الرهيب , حيث يعد من اهم الخطوات للحصول على بشرة مشرقة ونضارة وناصعة البياض هو أن نبدأ بالتقشير الجلد الميت، ثم نضع ماسك التفتيح ، ويأتي دور الترطيب كل هذا للحصول علي خطوات تفتيح مضبوطة لتفتيح أسرع ، لكن الأن ومعنا سوف نلخص عليكم هذه الخطوات في ماسك واحد يعني تقشير والتفتيح والترطيب في ماسك واحد يعني بالفعل ثلاثة في واحد، حلم كل فتاة أو أي شخص يريد تفتيح متميز بعيدا عن صرف مبالغ طائلة علي منتجات ذات سعر هائل لا تأتي بنتائج المطلوبة بل بعكس تأتي ضرر كبير بالبشرة، إليكم في هذا المقال في موقع ثقفني نقدم لكم النشا وزيت جونسون الرهيب الحل لتعب الماسكات الكثيرة ولكن في ماسك واحد كنز عظيم في التفتيح الفوري ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا وزيت جونسون الرهيب لتبييض البشرة والحصول علي بشرة كالأطفال

سوف نتعرف الآن علي المكونات رائعة موجودة في كل مكان وكل منزل وهي كما يلي:-

٢ملعقة من النشا.

ملعقتين من بودرة الأطفال جونسون.

٤ملاعق من زيت جونسون للأطفال.

عصير ليمونة ونحتفظ بقشور الليمون.

طريقة التحضير

إليكم تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من النشا ومعه ٢ملعقة من بودرة جونسون للأطفال ونقلب الخليط جيدا حتي يتجانس. ثم نضع ٤ملاعق من زيت جونسون مع عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يتجانس من غير مذوب المكونات.

طريقة الاستخدام.

سوف نتعرف مع بعض علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية للغاية وتحدي.