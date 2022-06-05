نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هترجعك شباب.. ضعي الصابون مع الخيار علي بشرتك 20 دقيقة قبل النوم ولن تصدقي ستصبحين ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف الخيار بأنه من أهم الخضروات التي تساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الأماكن الجافة في البشرة وتمنح البشرة نسبة عالية من الترطيب كذلك نجد أن الخيار يحافظ على التخلص من التعب والأجهاد الملازم للبشرة ويساهم في التخلص من البقع والسواد الملازم للبشرة والتخلص من الهالات السودة ويحفز من الدورة الدموية للبشرة ويحتوي الخيار أيضا على الفيتامينات المغذية للبشرة لذلك يكون الخيار من أول المكونات المهمة جدا للبشرة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وصفة الخيار بالصابون.

وصفة الصابون على الخيار

نجد أن هذه الوصفة تتكون من عدة مكونات سهلة وبسيطة ويمكن من خلالها الحصول على عدة نتائج مهمة جدا للبشرة وسوف نتحدث عن المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات

خيار

برو صابون.

زيت زيتون.

زيت عطري.

فيتامين E

طريقة التحضير وصفة الخيار

عندما نتحدث عن خطوات التحضير الخاصة بهذه الوصفة نجدها بسيطة وسهلة و يمكن لجميع النساء عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..