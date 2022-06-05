نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هترجعك شباب.. ضعي الصابون مع الخيار علي بشرتك 20 دقيقة قبل النوم ولن تصدقي ستصبحين ملكة جمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعرف الخيار بأنه من أهم الخضروات التي تساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الأماكن الجافة في البشرة وتمنح البشرة نسبة عالية من الترطيب كذلك نجد أن الخيار يحافظ على التخلص من التعب والأجهاد الملازم للبشرة ويساهم في التخلص من البقع والسواد الملازم للبشرة والتخلص من الهالات السودة ويحفز من الدورة الدموية للبشرة ويحتوي الخيار أيضا على الفيتامينات المغذية للبشرة لذلك يكون الخيار من أول المكونات المهمة جدا للبشرة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وصفة الخيار بالصابون.
وصفة الصابون على الخيار
نجد أن هذه الوصفة تتكون من عدة مكونات سهلة وبسيطة ويمكن من خلالها الحصول على عدة نتائج مهمة جدا للبشرة وسوف نتحدث عن المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال النقاط التالية.
المكونات
- خيار
- برو صابون.
- زيت زيتون.
- زيت عطري.
- فيتامين E
طريقة التحضير وصفة الخيار
عندما نتحدث عن خطوات التحضير الخاصة بهذه الوصفة نجدها بسيطة وسهلة و يمكن لجميع النساء عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر الخيار ونقوم بغسله جيدا ثم نقطعه ونضعه في الخلاط ونقوم بعصره.
- نقوم بعد ذلك بتصفية عصير الخيار ووضعه على النار.
- ثم نقوم بهد ذلك بإحضار برو الصابون ونصعها مع الخيار على النار.
- نقوم بتقليبها حتى يذوب الصابون في الخيار.
- ثم نقوم بعد ذلك برفع الخليط من على النار ووضع زيت الزيتون وزيت العطري وفيتامين E مع التقليب حتى تذوب جميع المكونات وتتجانس.
- نحضر قوالب السيلكون ونقوم بتعبئة سائل الصابون مع الخيار بها.
- ثم نتركها تبرد تماما وتجف ثم نقوم باستخدام ذلك الصابون للجسم والبشرة.
- نلاحظ بأن جميع مشاكل البشرة قد تم حلها بعد استخدام هذه الوصفة.
- نلاحظ بأن البشرة اصبحت اكثر تفتيح ونعومة اكثر من السابق.
- ساعدت تلك البشرة على اختفاء البقع الداكنة والاسمرار ومد الجسم والوجه بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجوا إليها.
- عملت الوصفة على القضاء على الهالات السوداء في وقت قياسي منذ استخدام الوصفة.
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