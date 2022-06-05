10 حاجات بنعملها يوميا غلط من غير ما نعرف!

هنتفاجيء ان في عادات كتير بسيطة بنعملها كل يوم بطريقة غلط ، وهنكتشف اننا بننام, بنشرب ماية, او حتى بنتنفس بشكل غير صحيح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 حاجات بنعملها بشكل غلط من غير ما نعرف.

حاجات بنعملها بشكل غلط:

1- فتح الحنفية:

فتح الحنفية عادة بسيطة جدا وصغيرة ، وبنعملها في اليوم اكتر من مرة ، ولان الهدف الاساسي من غسل الايدين هو تجنب الجراثيم ، تقدري تحمي نفسك بشكل مضاعف من خلال فتح وقفل الحنفية بالمعصم ، عشان متضطريش للمس الحنفية وايدك نضيفة بعد ما غسلتيها ، خصوصا لو في مكان بره البيت.

2- حطي بنس الشعر الناحية المسطحة لفوق:

لما تيجي تستخدمي بنس الشعر ، اتأكدي ان الناحية المسطحة لفوق ، لان البنسة متصممة بالشكل ده عشان تثبت الشعر في مكانه قريب من فروة الراس ، لكن الجنب المسطح لو هو اللي من تحت مش هيوفرلك ثبات كويس للشعر.

3- التنفس من الصدر:

التنفس من البطن هو الطريقة الصحيحة للتنفس ، وبيقلل الضغط على الصدر ، ومش بيخلي القلب يشتغل بجهد كبير ، اما التنفس من الصدر هو اقل كفاءة ، وبيجهد الرقبة والصدر ، وممكن كمان يأدي لفرط التنفس.

4- تقطيع البطيخة نصين:

عادة كلنا بنقطع البطيخة نصين ، وبنبدأ بعدها نقطع كل نص ، ولكن بننصحك بطريقة اسهل وهي قطع الجزء اللي فوق واللي تحت من البطيخة بحيث تقدري تثبتيها على الترابيزة وبعدها قشري القشرة كلها ، وبعدها قطعي البطيخة لالواح وبعدين مكعبات.

5- عدم اكل لب التفاح:

حسب الدراسات ، ان قلب التفاح او اللب بتاعه هو الجزء الاكتر تغذية في الفاكهة ، هو مش بس بيحتوي على كمية كبيرة من الالياف والفلافونويد ، لكن كمان بيحتوي على البكتيريا الجيدة اللي بتساعد على تحسين صحة الامعاء.

6- قطع العبوات البلاستيك:

لو عايزة تفتحي عبوة بلاستيك ، الافضل تستخدمي معاها فتاحة العلب ، لانه في معظم الاحيان ، المقص مش هيقطع البلاستيك ، وممكن الفتح بالسكينة يبقى خطر ويجرحك ، عشان كده افضل واسهل طريقة هي باستخدام فتاحة العلب ، كل اللي هتعمليه انك هتستخدميها بنفس الطريقة اللي بتفتحي بيها اي علبة.

7- النوم على البطن:

الاشخاص اللي بيناموا على بطنهم معرضين اكتر لخطر الاصابة بألم الضهر والرقبة ، بالاضافة ان الوضع ده خطيري على النساء الحوامل ، من ناحية تانية ، النوم على الضهر هو يعتبر افضل وضع لعمودك الفقري.

8- بتشربي الماية وانتي واقفة:

لو بتشربي وانتي واقفة ، الماية بتدفق لجسمك بسرعة كبيرة ، وده ممكن يأدي لتراكم الماية في المفاصل وحتى تلف الجهاز الهضمي كمان ، عشان كده افضل طريقة لشرب الماية هي الجلوس والشرب ببطء.

9- اعادة تسخين الاكل في الميكروويف:

وضع الاكل فوق بعضه في الطبق وتسخينه في الميكروويف مش افضل طريقة للتسخين ، لانه في معظم الاحيان هتلاقي اجزاء باردة ماتسخنتش ، وعشان تتجنبي ده ، سيبي مساحة فاضية في نص الطبق ، بالطريقة دي الاكل هيتسخن بالتساوي.

10- مطابقة كريم الاساس لمعصمك:

المعصم يمكن مش بيتعرض للشمس زي الوش ، ولكن برضه هيبقى متأثر بالشمس ومش هيبقى نفس لون بشرتك الطبيعية ، عشان كده الطريقة الصحيحة لاختيار لون كريم الاساس انك تجربية على الرقبة او الصدر.

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