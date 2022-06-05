نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاونديشن طبيعي.. طريقة عمل كريم أساس منزلي بمكونات اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم أساس في المنزل من المعروف أن كريم الأساس من أهم المستحضرات الرئيسية في عالم التجميل وأولهم في الاستخدام عند تطبيق المكياج على الوجه، فهو يعمل على تغطية البشرة بشكل كامل لإخفاء العيوب مثل آثار حب الشباب والهالات السوداء والبقع الداكنة والتصبغات الجلدية المزعجة، مما يجعل إطلاله البشرة نقية وصافية وجذابة، وعلى الرغم من مدى أهمية استخدام كريم الأساس أو الفاونديشن على الوجه قبل أي مناسبة إلا أنه من أكثر مستحضرات التجميل القاسية والمرهقة للبشرة، نظراً لما تحتويه من مواد ومركبات كيميائية ضارة، لذلك يمكن تحضير أفضل كريم أساس في المنزل بمكونات طبيعية آمنة على البشرة، تابعوا معنا.

طريقة عمل كريم أساس في المنزل

يمكن عمل كريم أساس في المنزل بهذه المكونات مع مراعاة اتباع الخطوات التالية بالتفصيل، وذلك بدلاً من شراؤه جاهزاً من المحلات وصرف مبالغ باهظة، فيمكنك تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية وأمنة فعالة على البشرة، مع توفير للمال والجهد ودون أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، فهو أمن تماماً على البشرة وينقيها وجعلها صافية ونضرة.

كريم أساس بزبدة الشيا

تحضير إناء صغير الحجم ويمزج فيه ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

إضافة حوالي 100 جرام من زبدة الشيا الأصلية وملعقتين كبيرتين من كريم مرطب من هيمالايا.

خلط المكونات مع بعضها جيداً لكي يتم دمجها بشكل تام للحصول على قوام كريمي ناعم خالي من أي تكتلات.

الاحتفاظ بمكونات الكريم في علبة كريم أساس نظيفة، ثم يتم استخدامه عند اللزوم.

كريم أساس بالجلسرين