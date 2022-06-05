نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بأبسط الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصابع البطاطس المقرمشة من الأكلات التي يعشقها الجميع، ويفضلون تناولها باستمرار بجانب الوجبات، ومن المعروف أن البطاطس تحتوي على عناصر غذائية عالية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، لذلك تبحث السيدات عن طريقة سهلة وبسيطة لتحضير البطاطس المقرمشة مثل المطاعم، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة من خلال هذا المقال.

أصابع البطاطس المقرمشة

يزداد البحث على طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة ويمكنك معرفتها من خلال الآتي:

المكونات

حبات من البطاطس.

ملح حسب الرغبة.

كوب من الخل نضعه على كيلو من البطاطس.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة مثل المطاعم تماماً، بمكونات سهلة وبسيطة ودون بذل مجهود، فمكوناتها اقتصادية من خلال الآتي:

نقوم بتقشير البطاطس، ومن ثم نقوم بغسل البطاطس جيداً بالماء، ويتم بعد ذلك تقطيعها على شكل أصابع.

نحضر وعاء ونضع به ماء دافئ مضاف إليه الخل، ومن ثم نقوم بوضع البطاطس.

نترك البطاطس بالماء لمدة لا تقل عن ثلث ساعة والأفضل أن تزيد المدة.

يجب تصفية البطاطس جيداً من الماء.

نحضر طاسة بها زيت غزير ونتركه حتى يغلي، ونقوم بعد ذلك بوضع البطاطس.

نستمر في التقليب حتى تتحمر تماماً ويصبح لونها ذهبي.

نخرج البطاطس من الزيت على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

تصبح بذلك البطاطس جاهزة للتقديم.

يمكن تقديمها بجانب البرجر والفراخ المشوية.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

المكونات

حبات من البطاطس المقشرة.

ملعقة كبيرة الحليب.

بيضتين.

ملعقتين دقيق.

ربع كوب خل.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير