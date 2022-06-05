بنص كيلو دقيق حضري 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينة هش ومقرمش في 10 دقائق احلى من الجاهز

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عمر شويل - جدة يمكنك إعداد بسكويت العيد المقرمش والذيذ دون استخدام فرن أو ماكينة، فهو من المعجبات المشهور في كثير من بلدان العالم ويتم تحضيره بأكثر من نكهة لمحبيته الكبيرة لدى الصغار والكبار، فإلى جانب مكوناته البسيطة طريقة تحضيره سهلى للغاية و سنتعرف عليها خطوة بخطوة والمقادير التي تضمن نجاح الوصفة، ليصبح متواجد في منزلك في أي وقت لتناوله كسناكس بين الوجبات الرئيسية، كما يمكن تقديمه للضيوف بجانب كوب من الشاي الساخن، كما من الممكن أن تُهادي بِه أقاربك وأصدقائك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

مكونات بسكويت العيد المقرمش

فيما يلي المكونات الخاصة بتحضير البسكويت في المنزل:

نصف كيلو من الدقيق.

300 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

¾ كوب من السكر.

• حوالي تلت كوب من اللبن أو عصير البرتقال.

• م.ص من الفانيليا.

• عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

• ½ ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

• ½ ملعقة صغيرة من النشادر.

• رشة ملح.

طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بدون فرن

يتم ضرب كلاً من السكر والزبدة معاً بواسطة المضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي هش.

مع استمرار الخفق يتم إضافة بيضة بيضة ثم الفانيليا.

مع الخفق المستمر يتم إضافة اللبن أو عصير البرتقال مع الاستمرار في التقليب.

في وعاء أخر يتم خلط كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر والنشادر ورشة الملح.

يتم تحضير العجان للاستخدام ووضع خليط اللبن مع خليط الدقيق أو يتم العجن بواسطة اليدين.

عند الحصول على عجينة لينة نوعاً ما ولكن متماسكة يتم البدء في تشكيل قطع البسكويت حسب الرغبة.

يمكن رصها في صينية ووضعها على أحد أعين البوتجاز بعد غلقها بإحكام بواسطة ورقة من الألمنيوم.

يتم تسخين الفرن الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.

طريقة تزيين البسكويت

البسكويت من الوجبات التي يتم الإقبال على تناولها بشكل كثيف، ويمكن تزينها أما من خلال شيكولاته مجروشة أومكسرات، وذلك عند تشكيل العجينة وقبل إدخالها للتسوية يمكن أن يتم دحرجتها في الشيكولاته المجروشة أو المكسرات حسب الرغبة، ويمكن تقديمها بجانب كوب من العصير أو كوب من الشاي الساخن.