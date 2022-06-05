نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبيض وتعطير.. حضري مزيل عرق طبيعي ب 3 مكونات فقط يخلصك من رائحة العرق المزعجة ويبيض الأبطين من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول فصل الصيف يزداد التعرق دائما لدى الكثير من الأشخاص مما يجعل انبعاث رائحة كريهة منهم لذلك قامت الكثير من هؤلاء الأشخاص بالبحث عن الطرق الطبيعية التي من خلالها نستطيع التخلص من العرق ورائحته الكريهة وذلك بدلا من استخدام المعطرات ومزيلات العرق الصناعية والتي تحتوي على مواد ضارة تقوم بدورها بعدم أفراز العرق مما يجعلها يؤثر ذلك على صحتنا بالسلب ويؤدي إلى انتشار الأمراض وخاصة مرض السرطان لذلك يجب عدم استخدام تلك المزيلات واستخدام مزيلات طبيعية والتي سوف نقوم بتحضيرها لكم من خلال هذا المقال.

وصفة الشبة للتخلص من العرق

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وتكون تلك المكونات موجودة في كل منزل وهي عبارة عن ٣ مكونات فقط وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

شبة مطحونه.

نشا.

عصيرليمون.

طريقة التحضير وصفة العرق

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تحتاج إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة لكي يتم تحضيرها وسوف نوضح لكم تلك الخطوات من خلال النقاط التالية.

نحضر بولة ونضع بها الشبة والنشا ونقلبهم جيدا.

ثم بعد ذلك نضع عصير الليمون بالتدريج مع تقليب المستمر.

سوف نلاحظ بعد ذلك حصولنا على قواممتجانس نقوم بوضع الخليط تحت الابط وأماكن التعرق لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بفركه.

نقوم بعد ذلك بغسله وسوف نلاحظ عدم وجود أي رائحة للتعرق

.تجعل تلك الوصفة العرق يخرج بشكل طبيعي من الجسم ولا تقوم بتوقفه مع خروج العرق بدون رائحة.

وصفة القرنفل للتعرق

نجد أن تلك الوصفة سوف يتم تحضيرها بمكوماتسهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ماء ورد.

شبة مطحونة.

قرنفل مطحون.

طريقة التحضير: