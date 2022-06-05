نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك.. القهوة والخل قنبلة التبييض للعرايس من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة من البشرة والجسم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات والفتيات حول أهم الوصفات التي تساعد على تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من السواد المتراكم في الرقبة والتخلص من الجلد الميت ولمعالحة تلك المشاكل الخاصة بالبشرة تم إيجاد بعض الوصفات الطبيعية التي لها دور كبير في تفتيح البشرة ومن أهم المكونات المستخدمة في تلك الوصفة القهوة حيث نجد أن القهوة من المنبهات القوية التي تساعد على اليقظة وتساعد في تفتيح البشرة وشد الترهلات وتوحيد لون البشرة والمكون الثاني هو الخل يعرف الخل بمدى قدرته على تفتيح البشرة وتنظيفها من الشوائب والتخلص من سواد السنيين لذلك عند تفاعل هاتين المكونين سوف نحصل على نتائج رائعة وسوف نتعرف على طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة القهوة والخل
الوصفات المهمة التي لها فعالية كبيرة حيث تساعد على التخلص من الجلد الميت وتساعد في تبيض الوجه والرقبة ونجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- خل.
- قهوة.
- نشا.
- ماء ورد.
- زيت زيتون.
طريقة تحضير الوصفة
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنه يتم تحضيرها بسهولة لذلك سوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر ماء الورد ونضع به خليط النشا والقهوة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
عندما يصبح لدينا قوام كريمي نضع ملعقة من زيت الزيتون والخل ونقوم بخلط جميع المكونات بشكل جيد.
- نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على البشرة والرقبة وجميع الأماكن التي نريد تفتيحها والتخلص من الجلد الميت الذي به.
- نقوم بعد ذلك بترك الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة حتى تجف الخلطة تماما.
- نقوم بعد ذلك بفركها جيدا ونلاحظ لبأن جميع خلايا الجلد الميت قد تم تقشيرها.
- نقوم بعد ذلك بغسل البسرة بالغسول الخاص بها.
ثم نقوم بتنشيفها وترطيبها بشكل جيد بوضع نوع من الزيت الطبيعية على البشرة.
- يتم ترطيب البشرة بشكل يومي وسوف نحصل على نتيجة هائلة للبشرة وحب جميع المشاكل الخاصة بها.
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