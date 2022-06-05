نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق حضري فطائر الطاسة السائلة بدون خميرة بأقل المكونات من مطبخك ألذ وجبة عشاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الوجبات السريعة واللذيذة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة دون تكلفة باهظة، فمن خلال مكونات متواجدة في منزلك يمكن أعداد وجبة سريعة تصلح في العشاء أو الغداء، حيث يمكن إعداد فطائر الطاسة السائلة بدون استخدام الخميرة والفرن، ففي دقائق معدودة يمكنك تحضير وجبة مشبعة ولذيذة لأطفالك وعائلتك، فهي أكثر صنف معجنات محبب لدى الكبير والصغير ويرغب في تناوله أكثر من مرة، ولكن يتم إعداده وفق خطوات محددة ليتم نجاح الوصفة خلال عشرة دقائق فقط وهو ما يتم التعرف خلال السطور القادمة.

طريقة عمل الفطائر الطاسة السائلة بدون خميرة

لضمان نجاح الوصفة يجب أحضار المكونات التالية

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

• عدد واحد بيضة.

• ثلاث ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

• ملعقتان كبيرتان سكر.

• كوبان من اللبن.

• كوب واحد من الماء.

• رشة ملح.

• خمس ملاعق من الشبت المقطع.

طريقة تحضير فطائر الطاسة السائلة

في البداية في وعاء نظيف يتم خفق بيضة ثم يتم إضافة ثلاث ملاعق من الزيت بشكل تدريجي بشكل تدريجي.

يتم إضافة السكر وكوب من ماء مع التقليب المستمر و كوبان من اللبن.

يتم إضافة مقدار الملح حسب الرغبة ثم الشبت المقطع مع التقليب

يتم وضع طاسة متوسطة به نقطة من الزيت يتم إضافة مقدار مناسب من الخليط مع تحريك الطاسة بشكل دائري.

عندما تنضج قطعة الفطيرة من الأسفل يتم قلبها على الوجه الأخر حتى تنضج تماماً.

طريقة حشو فطائر الطاسة

يتم خفق بيضة واحدة في طبق غويط وإضافة رشة ملح وفلفل أسمر وقطع من الفلفل، وعند وضع الفطيرة في الطاسة والدخول في التسوية يتم إضافة خليط البيضة وتوزيعها على كامل وجه الفطيرة، يتم قلب الفطيرة على الوجه الأخر حتى اكتمال النضج.