نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك واقي شمس طبيعي في منزلك فعال وأمن على بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل واقي شمس منزلي، واقي الشمس من أهم أنواع الكريمات التي لابد من استخدامها بشكل يومي عند الخروج من المنزل، وذلك من أجل حماية البشرة والحفاظ على صحة الجلد، حيث يساهم واقي الشمس في وقاية البشرة من مخاطر وأضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، والحماية من تعرض الجلد للحروق والالتهابات، من خلال منع اختراق البكتيريا والجراثيم للجلد عند حدوث عملية التعرق في الصيف، ويمكن خلال النص التالي تحضير واقي شمس بمكونات ومواد منزلية بسيطة.

طريقة عمل واقي شمس منزلي

كريم واقي الشمس المنزلي يعد واحد من المستحضرات التجميلية للعناية بصحة البشرة إلى جانب كريم ترطيب وتفتيح الجلد، وبعيداً عن كريمات واقي الشمس باهظة الثمن يمكن الاطلاع فيما يلي على أفضل طريقة عمل واقي شمس منزلي:

كريم واقي شمس من الكركم والصبار

تحضير ربع كوب من بودرة الكركم في وعاء صغير الحجم، ثم يضاف إليه مقدار ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

مزج المكونات مع بعضها البعض للحصول على قوام كريمي، ثم يوضع في قالب الثلج.

يوضع القالب في البراد ويترك لحين أن يتجمد ويصبح مثل مكعبات الثلج.

عند الخروج من المنزل كل صباح يتم أخذ مكعب من كريم الكركم والصبار ويوضع على الوجه ويتم تدليك البشرة به جيداً حتى أن يذوب.

غسل البشرة بالماء البارد ثم يجفف الوجه من الماء جيداً، ثم يتم ترطيب البشرة كالعادة، فهذا الكريم يعمل على وقاية الجلد من أضرار الشمس في الصباح.

كريم واقي شمس من زبدة الشيا وجوز الهند