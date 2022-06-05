نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح كريم الحلبة والنشا السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الحلبة والنشا من أروع الكريمات التي يتحدث عنها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل، حيث يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع وجميل، ويجعل البشرة صافية ونضرة طول العمر، ويحميها من الشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وحروق الشمس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والنشا صاروخ التفتيح السحري الذي يزيل التجاعيد ويفتح البشرة في أسرع وقت بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة والنشا للبشرة

يتميز الكريم ببعض المكونات البسيطة التي سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-

كوب من مغلي الحلبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والنشا القوي في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي الحلبة، ثم نقوم بإضافة النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد. نقوم بإضافة زيت اللوز ، والفازلين، وزيت الحلبة، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا وتصبح مثل الكريم. نضع الكريم في علبة متوسطة الحجم ونغلقها جيدًا، ثم نقوم باستخدامه كل ليلة على البشرة لمدة عشرون دقيقة ويتم غسله بالماء البارد.

فوائد كريم الحلبة والنشا للبشرة

يحتوي على فوائد رهيبة للبشرة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-