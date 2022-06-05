نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم أساس طبيعي من صنع يديكي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمنح كريم الأساس الوجه الإشراق والجمال، كما يوجد لون البشرة ويخفي أي عيوب أو تصبغات في البشرة، لذلك تفضل معظم الفتيات وضع كريم الأساس على الوجه قبل الخروج من المنزل، ولكن كريم الأساس الصناعي يحتوي على مواد كيميائية تسبب تصبغات البشرة وظهور حب الشباب مع كثرة الاستخدام، حيث أنه على الرغم من قيامه بتجميل لون البشرة وإخفاء أي تجاعيد إلا وأنه يسبب ضرر على بشرة الوجه، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي في المنزل والغير ضار على البشرة، لذا سوف نوضح لكم طرق عمل كريم أساس ممتاز وطبيعي ولا يترك أي أثار سلبية على البشرة.

اقوي كريم أساس طبيعي من صنع يديكي

تحرص جميع الفتيات على الاهتمام بمظهرهم الخارجي واللائق أمام الجميع، لذلك يحرصن على استخدام مستحضرات التجميل التي تعطي للوجه مظهر مميز، ولكن مستحضرات التجميل الصناعية تترك آثار سلبية على بشرة، تجعلها غير لامعة وتسبب ظهور حب الشباب وتصبغات البشرة، لذلك يفضل الإعتماد على المستحضرات الطبيعية، ويعد كريم الأساس من أهم مستحضرات التجميل، لذا سوف نوضح لكم مكونات عمل كريم الأساس الطبيعي في المنزل.

المكونات

ملعقتين من نشا الذرة كبيرتين حسب لون البشرة.

2 ملعقة من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

ملعقة من أحمر الخدود.

كريم مرطب للبشرة.

طريقة تحضير كريم أساس طبيعي في البيت

لتحمني بشرتك الجمال والإشراق لابد من وضع مستحضرات التجميل والأهم هو كريم الأساس، لذلك لا تنتظر الفتيات انتهاء علبة كريم الأساس وتقوم بشراء غيرها، لأنه أهم أدوات مستحضرات التجميل الذي يساعد على إخفاء أي عيوب في البشرة، لذلك يمكنك استخدام كريم الأساس الطبيعي بدلاً من الجاهز الذي يسبب أضرار على البشرة، ويمكنك تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية.