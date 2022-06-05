ملعقة خل واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

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عمر شويل - جدة لم يعد إزالة الشعر من الجسم يقتصر على المواد التقليدية مثل الشفرات والكريمات والسويت الذين يسببون آلام في الجسم والتهابات للبشرة، بل أصبح من الممكن استخدام وصفات طبيعية غير مؤلمة وبسيطة في الثمن ولا تترك التهابات على البشرة، حيث ترغب جميع الفتيات في إزالة شعر الجسم نهائيا، حتي تصبح بشرة الجسم نظيفة وخالية من أي شعر، ولكن من خلال وصفات بسيطة وغير مكلفة وكذلك لا تؤثر على البشرة بالسلب، ويعد الخل من السوائل الفعالة التي تساعد على تقليل نمو شعر الجسم الزائد، كما أنه غير مكلف ومتوفر في جميع المنازل، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة إزالة شعر الجسم بالخل.
مكونات وصفة إزالة الشعر بالخل
تنزعج جميع الفتيات عند رؤية شعر الجسم، أو عند البدء في إزالة الشعر بالأدوات التقليدية، فهو أمر متعب ويسبب لهن الضيق والتعب الشديد، لذلك يرغبن في استخدام وصفات طبيعية تساعد على إزالة الشعر بكل سهولة وبدون الشعور بأي آلام، لذا يمكنك استخدام الخل في إزالة شعر الجسم من خلال توفير المكونات التالية.
- كوب من الخل الأبيض.
- شفرات إزالة الشعر.
- زيت زيتون.
طريقة تحضير وصفة الخل لإزالة الشعر
وصفة الخل لإزالة الشعر تعتبر الأكثر فعالية في حل هذه المشكلة بدون تكلفة وفي وقت بسيط، حيث يساعد الخل على حرق بصيلات الشعر ومنع نموها مجدداً، كما يجدد خلايا البشرة ويقضي على التجاعيد والتصبغات، ويزيد من جمال البشرة ولمعانها، وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع الآتي.
- يتم غسل البشرة أولاً بالماء الساخن حتي يتم تنظيف البشرة وفتح المسامات.
- لابد من تجنب استخدام الصابون أثناء الاستحمام.
- بعدها يتم وضع الشفرة في الخل وبدء إزالة الشعر بالشفرة.
- نستمر في تكرار الأمر حتي ننتهي من شعر الجسم بالكامل.
- بعد الإنتهاء من إزالة الشعر يتم غسل البشرة مرة أخرى و ترطيبها بزيت الزيتون.
- تكرر نفس الطريقة في كل مرة يتم فيها ازالة الشعر من الجسم حتى نقضي على شعر الجسم بالكامل.
- يساعد الخل على تقليل نمو شعر الجسم وتفتيح لون البشرة وزيادة جمالها وبياضها.
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