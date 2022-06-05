ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن المجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير بدون أي مواد كيميائية

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عمر شويل - جدة تبحث السيدات ذات الشعر المجعد والخشن دائماً عن طرق وتقنيات تساعدها على فرد شعرهن بدون دفع الكثير من المبالغ المالية أو اللجوء إلى الحرارة، وبما لا يضر بالشعر أو يسبب له الجفاف، لذلك تتعدد الطرق التي تمكن السيدة من فرد شعرها بمكونات طبيعية آمنة على الشعر وفروة الرأس، توضح بعضها لكي في هذا المقال، كما سنعرض لكي بعض النصائح التي ستساعدك على الحفاظ على نعومة شعرك وحيويته. ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن المكونات ملعقة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير في إناء متوسط الحجم قومي بإضافة جميع الزيوت معاً.

قومي بوضع الإناء في الميكروويف أو على حمام مائي من أجل تدفئة الزيوت مما يسهل من امتصاص فروة الرأس لها.

قومي بتقسيم شعرك إلى أربع أجزاء متساوية ليسهل عليك توزيع الماسك، ثم وزعي كل الكمية على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف.

دعي الماسك على شعرك، وقومي بفركه بحركات دائرية بشكل لطيف لبضع دقائق.

اتركي الماسك لمدة ساعة أو ساعتين، مع تغطية شعرك، حتى تتشرب بصيلات الشعر كل الزيوت.

قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب، ثم ضعي البلسم، واشطفيه بعد خمس دقائق.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. احرصي على غسل شعرك بالشامبو قبل تطبيق الماسك عليه، لتضمني أنه نظيف خالي من أي أوساخ أو دهون. وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر الخشن المكونات نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير قومي بمزج حليب جوز الهند مع مقدار عصير الليمون.

ثم قومي بتوزيع الماسك على شعرك، واتركيه لمدة نصف ساعة (30 دقيقة)، وغطي شعرك ببونيه أو كيس من النايلون.

اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

كرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع لتضمني الحصول على شعر مفرود وطري وناعم.

ومما لاشك فيه أن التغذية تلعب دوراً كبيراً في ترطيب الشعر والحفاظ عليه من الهيشان والتقصف.

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