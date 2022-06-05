نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني معظم الفتيات من ظهور قشور في الشفايف، والقشرة تجعل شكل الشفايف غير لائق، وتحتاج الفتيات إلى وضع روج مرطب وملون للشفايف حتى يصبح لونها مميز، كما أن الفتيات يفضلن تزيين وجوهن أثناء الخروج من المنزل، لذلك يقمن بشراء الروج الصناعي ولكنه يسبب أضرار صحية على بشرة الشفايف، والأفضل الاعتماد على الروج الطبيعي الغير ضار على البشرة، لذا يبحث جميع الفتيات عن طرق عمل روج الشفايف الطبيعي الغير ضار، كما أنه غير مكلف وبمكونات بسيطة وموجودة في المنزل، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل.

بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي

أحياناً تظهر الشفايف بلون غير محمر، ويعود الأمر إلى إصابة بعض الفتيات بأمراض الأنيميا أو غيرها، وتنزعج الفتيات من مظهر الشفايف الغير لائق، وتحتاج إلى روج شفايف لتلوين الشفايف وجعل لونها وردي ومميز، ويمكنك عمل أفضل روج طبيعي في المنزل بأقل تكلفة من خلال توفير المكونات التالية.

قلم تلوين شمعي حسب اللون المرغوب.

المكونات

ملعقة من الفازلين كبيرة.

علبة روج نظيفة.

ملعقة نشا

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

تتعدد ألوان الروج ويمكن لكل فتاة اختيار اللون المناسب للون بشرتها، لذلك يمكنك اختيار قلم التلوين المناسب إليكِ حسب رغبتك، كما يمكنك التوفير من خلال عمل الروج الطبيعي في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات بمبالغ كبيرة، وكذلك لا يسبب أي أضرار على البشرة، ويمكنك تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم تقطيع قلم التلوين الشمعي في إناء معدني ووضعه على النار.

بعدما يذوب الروج يتم إضافة الفازلين إليه.

نقلب المكونات حتى تتجانس.

بعدها يتم وضع الروج في علبة روج نظيفة ومعقمة.

يحفظ الروج في درجة الحرارة العادية ويمكن استخدامه في أي وقت.

طريقة أخري لعمل روج الشفايف الطبيعي

ملعقة من شمع العسل صغيرة.

1 ملعقة من زبدة الشيا.

زيت جوز الهند ملعقة واحدة.

قطرة من لون الطعام الأحمر.

طريقة التحضير