ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

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عمر شويل - جدة ماسك الكركم للوجه، هو من أسهل الوصفات التي يمكن تنفيذها في المنزل، حيث أن تبييض البشرة هو حلم كل أنثى، وتحلم أيضا أن تكون بشرتها مثالية خالية من الشوائب والعيوب، ولذلك تم تجربة ماسك الكركم لتبييض البشرة، حيث ثبت فعالية رهيبة ونضارة مشرقة لكل من الوجه والرقبة، فهو يعمل على تفتيح المسام الداكنة، وتوحيد لون البشرة، كما يعمل على إزالة الحبوب والبثور الصغيرة، ويقوم الكركم بإزالة آثار الكلف والنمش وحبوب الشباب مع الاستخدام المستمر له.

ماسك الكركم للوجه

يمكن الاعتماد على الكركم لتبييض البشرة من خلال الطريقة التالية:

خيارة.

ملعقة كركم.

ملعقة ماء ورد.

نصف ملعقة زيت زيتون.

ملعقة حليب بودرة.

طريقة تحضير ماسك الكركم لتبيض الوجه

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة الخيار مع اللبن البودرة مع الكركم مع ماء الورد مع زيت الزيتون.

ثم نخفق الخليط جيدا لمدة دقيقتين.

ثم نضع هذا الخليط في الثلاجة ليبرد قليلا لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإخراجه من الثلاجة، ويتم توزيعه على الوجه والرقبة.

نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

يفضل دهن البشرة بجيل الصبار بعد كل مرة يتم استخدام ماسك الكركم.

تكرر الوصفة مرة أو اثنين في الأسبوع.

لا يتم الاحتفاظ بهذا الخليط في الثلاجة لأكثر من يومين فقط.

فوائد الكركم للبشرة

يمتلك الكركم الكثير من الفوائد الرائعة للبشرة، ولكن لابد من المواظبة على استخدام ماسك الكركم للبشرة حيث أنه يقوم بما يلي: