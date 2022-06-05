نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماسك الكركم للوجه، هو من أسهل الوصفات التي يمكن تنفيذها في المنزل، حيث أن تبييض البشرة هو حلم كل أنثى، وتحلم أيضا أن تكون بشرتها مثالية خالية من الشوائب والعيوب، ولذلك تم تجربة ماسك الكركم لتبييض البشرة، حيث ثبت فعالية رهيبة ونضارة مشرقة لكل من الوجه والرقبة، فهو يعمل على تفتيح المسام الداكنة، وتوحيد لون البشرة، كما يعمل على إزالة الحبوب والبثور الصغيرة، ويقوم الكركم بإزالة آثار الكلف والنمش وحبوب الشباب مع الاستخدام المستمر له.
ماسك الكركم للوجه
يمكن الاعتماد على الكركم لتبييض البشرة من خلال الطريقة التالية:
- خيارة.
- ملعقة كركم.
- ملعقة ماء ورد.
- نصف ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة حليب بودرة.
طريقة تحضير ماسك الكركم لتبيض الوجه
- في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة الخيار مع اللبن البودرة مع الكركم مع ماء الورد مع زيت الزيتون.
- ثم نخفق الخليط جيدا لمدة دقيقتين.
- ثم نضع هذا الخليط في الثلاجة ليبرد قليلا لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بإخراجه من الثلاجة، ويتم توزيعه على الوجه والرقبة.
- نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.
- ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.
- يفضل دهن البشرة بجيل الصبار بعد كل مرة يتم استخدام ماسك الكركم.
- تكرر الوصفة مرة أو اثنين في الأسبوع.
- لا يتم الاحتفاظ بهذا الخليط في الثلاجة لأكثر من يومين فقط.
فوائد الكركم للبشرة
يمتلك الكركم الكثير من الفوائد الرائعة للبشرة، ولكن لابد من المواظبة على استخدام ماسك الكركم للبشرة حيث أنه يقوم بما يلي:
- تحسين صحة البشرة بعمق.
- القضاء على حبوب الشباب.
- القضاء على الاكزيما والالتهابات الجلدية.
- يعمل الكركم على تصفية الوجه من الشوائب والعيوب، ويقضي على الصدفية.
- يقوم الكركم بتطهير الجلد من لدغات الحشرات.
- يساعد الكركم في التئام الجروح والكدمات الزرقاء والسوداء بالجلد.
- يساهم الكركم في تأخير علامات التقدم في العمر.
- يقضي الكركم على الصبغات الجلدية والاسمرار.
- يقوم الكركم بتفتيح البشرة بسرعة.
- الكركم مكون متوفر في كافة المحلات التجارية بسعر بسيط جدا.
- من أشهر الآثار الجانبية لماسك الكركم، أنه قد يصيب بعض النساء بالتقشر الجلدي أو حكة جلدية مؤقتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.