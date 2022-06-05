نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لتطويل الرموش بعد شهر واحد فقط ستشعري كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت مؤشرات البحث عن وصفة سحرية لتطويل الرموش باعتبارها إحدى علامات الجمال والأنوثة الأمر الذي دفع الكثيرون إلى البحث عن بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تعزيز وتكثيف الرموش اقتصاديًا بمكونات سهلة وبسيطة بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل الضارة التي تسبب نتائج عكسية مع مرور الوقت إضافة إلى تكلفتها العالية.

وصفة سحرية لتطويل الرموش

تمنح الرموش شكل مميز وجميل للعين الأمر الذي دفع الكثيرون إلى استخدام بعض الوصفات الطبيعية القادرة على تطويل الرموش بسرعة فائقة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تكثيف الرموش في ثلاث أيام

من أفضل الوصفات التي يتبعها الكثيرون لاحتوائها على زيت الخروع القادر على تطويل الرموش في وقت قياسي وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

تخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

يوضع الخليط على الرموش بواسطة قطنة أو عن طريق استخدام عبوة ماسكارا فارغة عقب تعقيمها جيدًا.

يفضل استخدام الوصفة كل يوم قبل النوم مباشرة.

تطويل وتكثيف الرموش

وصفة زيت اللوز وفيتامين E، يعمل هذا الثنائي الرهيب على تعزيز نمو الشعر وذلك عن طريق إتباع الآتي:

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

2 كبسولة من فيتامين E.

الطريقة

يوضع مقدار زيت اللوز في وعاء صغير.

تفرغ كبسولات فيتامين E على الزيت ويخلط المزيج جيدًا.

يفضل وضع المزيج في عبوة ماسكارا فارغة ونظيفة لضمان سهولة الاستخدام.

تستخدم يوميًا قبل النوم.

خلطة لتطويل الرموش

لتكثيف الرموش يفضل إتباع الوصفة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

عدد كبسولة واحدة من فيتامين E.

نقطتين من زيت الخروع.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

يوزع الخليط على الرموش بواسطة قطنة صغيرة.

للحصول على نتيجة مذهلة في أسرع وقت ينصح باستخدامها يوميًا قبل النوم.

وبهذا يكون قد تم التعرف على وصفة سحرية لتطويل الرموش حيث تم توضيح أفضل الوصفات الطبيعية التي تعزز وتكثف الرموش بمكونات بسيطة اقتصادية متوفرة في المنزل سواء باستخدام الزيوت الطبيعية أو جل الألوفيرا وغيرها الكثير من الوصفات.