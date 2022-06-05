نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلابية مقرمشة.. طريقة عمل لقمة القاضي بالتكات الأصلية لعجينة مضبوطة وهشة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك اليوم طريقة عمل لقمة القاضي بطعم شهي وأفضل من التي تتناولها في الخارج، فإن لقمة القاضي أو العوامة أو الزلابية هي صنف من أصناف الحلويات التي يحبها الكثير من الناس ويشترونها أثناء الفسح والمتنزهات، ولكن ماذا إن أردت تناولها في المنزل؟ هل تتمكن من تحضيرها؟ بالطبع ستتمكن من تحضيرها لأننا بجانبك وسنكون معك خطوة بخطوة في التحضير.

طريقة عمل لقمة القاضي

لا عليك من المصاريف التي يمكن أن تدفعها لشراء لقمة القاضي من الخارج لك ولأسرتك، قم الآن بتحضيرها في المنزل وسوف تكون شهية بدرجة لا تتوقعها، والطريقة الصحيحة لها تكون:

المكونات

دقيق أبيض بمقدار ٢ كوب.

ماء دافئ بمقدار ١ كوب.

سكر أبيض بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

نشا بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

خميرة فورية بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

كمية بسيطة من الملح.

فانيليا.

كمية مناسبة من زيت القلي.

وكمية من الشربات.

كمية من سكر البودرة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء الدافئ في وعاء ثم نضيف إليها كلاً من السكر والخميرة ويتم إذابتهم جيداً.

نضيف إلى الخليط كمية الدقيق التي قمنا بتحضيرها، ثم نقوم بمزج المكونات جيداً مع بعضها.

نقوم بتغطية الوعاء وننتظر لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تختمر هذه المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار وعاء آخر ثم نضع به الباقي من كمية الدقيق ثم النشا والفانيليا، ويتم تقليبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة خليط الخميرة إلى النشا والفانيليا ثم نبدأ في تقليب ومزج المكونات كلها مع بعض حتى تصبح عجينة متماسكة القوام.

نترك الوعاء في مكان دافئ لمدة ٣٠ دقيقة.

نضع كمية مناسبة من الزيت في المقلاة وننتظر حتى يصبح دافئ.

قومي بوضع كمية بسيطة من الزيت على يديك ثم اغمسي ملعقة صغيرة في الزيت.

وقومي بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة باستخدام الملعقة وضعيها في الزيت.

قومي بإخراجها من الزيت عندنا يصبح لونها ذهبي.

يمكنك وضع السكر أو الشربات عليها عند التقديم حسب الرغبة.

وبذلك نكون انتهينا من طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وسوف تكفي لجميع أفراد الأسرة، ومن المميز أنها تكون صحية مقارنة بالجاهزة، لذلك امتنع عن شراء لقمة القاضي من الخارج وقوم بتحضيرها في منزلك.