نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مواد كيميائية.. بملعقة نشا افردي شعرك الخشن وحوليه خيوط حرير في نصف ساعة أقوي كيراتين طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر الخشن بالنشا لتنعيم الشعر الجاف والخشن في دقائق، الشعر الناعم هو سحر الجمال ورغبة كل النساء، كبير أو صغير، لأنه بالفعل هو زينة المرأة وأحد علامات الجمال، ولكن للأسف الشديد توجد بعض النساء تمتلك الشعر الخشن، ولا تعرف ماذا تفعل به لكي تجعله ناعم كالحرير، مع العلم أنه من الممكن أن يكون لديك شعر ناعم ولكن من كثرة استخدام المكواة والاستشوار يتأثر الشعر ويتحول من الشعر الناعم إلى الشعر الخشن المجعد، والبعض الأخر يمتلك الشعر المجعد وراثة من أي شخص في العائلة، ولكن مهما كان سبب تحول شعرك من ناعم إلى خشن، نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية لتحويل شعرك ويجعله مثل الحرير وكل هذا بمكون واحد فقط وهو النشا، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة النشا لتنعيم الشعر المجعد

يوجد الكثير من الكريمات التي تعمل على تنعيم الشعر، ولكن للأسف الشديد كلها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر بالسلب على الشعر مهما كان ارتفاع سعرها، إلا أنها لا تكون مضمونة للشعر، مع العلم أن يوجد أنواع ودرجات كثيرة للشعر المجعد، ولكن نحن سوف نقدم لكم وصفة طبيعية خالية من أي مواد ضارة بالشعر، وتناسب جميع درجات الشعر الخشن، وتتلخص مكونات الوصفة في:

ربع كيلو من النشا.

نصف لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة ونصف من جوز الهند.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة في تنعيم الشعر

خطوات تحضير هذه الوصفة سهلة وبسيطة:

يتم وضع النشا مع الماء ويتم التقليب حتى يذوب النشا، ويتم رفعهم على النار حتى نحصل على عجينة.

يتم تسخين زيت جوز الهند ويتم تقليبه مع العسل.

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع هذه الوصفة على جميع أنواع الشعر كله ما عدا الشعر الدهني.

يتم ترك الخليط حتى يبرد قليلا قبل وضعه على الشعر.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة إلا ربع.

بعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو المفضل.

يجب تكرار استخدام هذه الوصفة مرة كل شهر.

كما ذكرت في المقال إنه يمكن أن تقومي بوضع أو استخدام ملعقة من النشا للحصول على شعر ناعم وحرير بدون اي تكاليف أو مجهود باستخدام هذه الطريقة التي قمنا بذكره تساهم في الحصول على شعر طويل وصحي وناعم كالحرير بدون اي تكاليف استخدمي هذه الطريقة لكي تساعدك علي الحصول على شعر طويل وناعم بدون مجهود حيث يعتبر الفازلين من أهم المكونات التي تعمل علي تنعيم الشعر الخشن