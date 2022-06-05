نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة جدتي.. سر نجاح المحشي المصري المميز بالطريقة الاصلية لأروع طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم من خلال مقالنا سوف نتعرف على سر نجاح المحشي بكل أنواعة، حيث تعتبر من أشهر الأكلات المعروفة في مصر ويفضل الكثيرون تحضيرها في العزومات، ويعشقها جميع الأشخاص من الكبير إلى الصغير كما أن يقبل على تناولها كافة الأشخاص من جميع الدول العالم، فعلى الرغم من انتشار المحشي أو المعروف باسم (الملفوف) بتركيا، إلا أن الوصفة المصرية في إعداده تميزت عن باقي الدول التي قامت بتحضيره، والسر في البهارات وطريقة التحضير التي سنتعرف عليها بالتفصيل خطوة بخطوة من خلال السطور القادمة.

سر نجاح المحشي

المكونات الخاصة بتحضير المحشي قد تكون معروفة للجميع، ولكن سر خلطة البهارات وطريقة التحضير الخاصة بها، هي التي تميز الطعم عن باقي الأطعمة وستحصلين على أطعم وصفة للمحشي على الإطلاق، ومن خلال النقاط التالية نتعرف على خلطة المحشي السرية:

مقادير خلطة المحشي المصري

أربعة كوب من الأرز.

عدد 6 ثمرات طماطم.

بصلة كبيرة مبشورة.

عدد 5 ثوم مفروم.

وعدد 4 فلفل أخضر مفروم.

حزمة كزبرة، حزمة شبت، حزمة بقدونس.

نعناع أخضر فريش.

أربع ملاعق من زيت الطعام.

من 3 إلى 4 ملاعق ملح حسب الرغبة.

½ ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

و½ ملعقة كبيرة كمون ناعم.

2 ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

و2 ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

طريقة تحضير المحشي المصري على اصوله

في البداية يتم غسل الأرز جيداً وتصفيته من الماء.

بعد ذلك عليكي غسل كلاً من الكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس والنعناع ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة جداً.

ثم قومي بتحضير عصير الطماطم من خلال تقطيعها في الخلاط وإضافة القليل من الماء إليها.

بعد ذلك في وعاء عميق على النار يتم وضع الزيت ثم إضافة جميع البهارات لتحصلي على أقوى نكهة.

ثم يتم إضافة البصل المفروم والثوم والفلفل الأخضر ونقوم بالتقليب جيدا لدقائق قليلة حتى يذبل البصل تماماً.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الطماطم إلى الوعاء واتركيها حتى يصبح قوامها سميك ويطفو الزيت على السطح.

ثم في وعاء أخر يتم وضع الأرز بعد تصفيته وخلطة الطماطم والخضروات الورقية المقطعة ويتم تقليبهم سوياً حتى تمتزج المكونات جيداً.

وهنا تكوني قد تعرفتي على سر نجاح المحشي ويتم استخدام الخلطة في لف ورق العنب أوراق الكرنب والباذنجان بعد انتزاع ما بداخله والفلفل والكوسة وغيرها من الخضروات التي يتم حشوها.