نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لإزالة الرؤوس السوداء واستمتعي ببشرة نقية ونضرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لإزالة الرؤوس السوداء، حيث أنها أكثر الأشياء التي تشوه المنظر العام للبشرة، وتعمل كذلك على سد المسام مما ينتج عنها ظهور الكثير من الحبوب التي تقوم بإزعاج صاحبها، وذلك من خلال شكلها والألم الذي ينتج عنها كذلك، ولذلك اليوم قررنا أن نعطيكم أفضل وصفة لتتخلصوا نهائيًا منها، وتتمتعوا ببشرة مشرقة، ونظيفة.

وصفة لإزالة الرؤوس السوداء

إن الرؤوس السوداء هي عبارة عن بعض النتوءات الصغيرة جدًا في حجمها تقوم بالتشكل على الجلد، وذلك يكون نتيجة لتراكم الأوساخ، بالإضافة إلى الدهون فيعمل الهواء على أكسدتها، ومن ثم تتحول إلى اللون الأسود.

وأكثر الأماكن التي تتكون بها هي المنطقة الخاصة بالأنف، وأيضاً الجبهة، ونجد أنها تتزايد في حالة إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية، أو البشرة المختلطة.

وهذا دافع قوي للبحث عن طريقة منزلية يمكن من خلالها التخلص من تلك المشكلة المزعجة، وهذا ما سنذكره لكم بشكل تفصيلي في النقاط القادمة.

وصفة صودا الخبز

إن صودا الخبز تتميز بخصائصها التي تعمل على محاربة البكتيريا، وكذلك التخلص من الفطريات، والقضاء تمامًا على الرؤوس السوداء، والطريقة سهلة.

المكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة من الماء.

طريقة التحضير

نحضر الماء، ونضعه فوق صودا الخبز، ونقوم بخلطهم معًا حتى تتشكل لدينا عجينة، ونقوم بفردها على المنطقة التي تحتوي على الرؤوس السوداء.

ومن ثم نتركه لمدة 20 دقيقة، وبعدها نزيلها، وبتكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل يوم ستحصلون على بشرة خالية تمامًا من الرؤوس السوداء.

وصفة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف نهائياً

المكونات

ملعقة من العسل الأبيض.

بيضة واحدة.

منديل ورقي سميك.

طريقة التحضير

نقوم بخفق البيض في بداية الأمر، ومن ثم نضيف إليها ملعقة العسل، ونخلطهم جيدًا، ومن ثم نقوم بوضع طبقة رقيقة من هذا الخليط على المنطقة التي يراد إزالة الرؤوس منها.

وبعد ذلك نقوم بوضع المنديل فوق تلك الطبقة الخفيفة، ومن ثم نقوم بوضع طبقة أخرى من هذا الخليط.

وبعدما نشعر بأنه جف تمامًا نقوم بشد المنديل عكس الاتجاه، وسوف نلاحظ خروج الرؤوس معنا بشكل سهل وبسيط.

وهذه هي خاتمة مقالنا الذي أعطيناكم به وصفة لإزالة الرؤوس السوداء هائلة، ومضمونة، وليس لها أي تأثير على البشرة نهائيًا، فمن اليوم قولوا وداعًا لأي رؤوس بالبشرة.