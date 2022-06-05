نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لتطويل الأظافر ولن تتوقف عن النمو واستمتعي بيدين جذابتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريدين الحصول على مكون واحد لتطويل الأظافر إذاً ليس أمامك سوى قراءة هذا المقال، فحلم كل فتاة هو الحصول على أظافر طويلة، وقوية بوقت قياسي دون الحاجة إلى اللجوء لمنتجات غير طبيعية، ولكن دعونا نجزم بأنه ليست هناك أية طريقة يمكنها أن تجعل أظافرنا طويلة في يوم واحد، أو في مدة قصيرة بل يجب علينا الصبر للحصول على نتيجة مرضية.

مكون واحد لتطويل الأظافر

كوني حريصة على الحصول على أظافر قوية هذا يجب أن يكون هدفك، وليس هو الوقت فالمهم هو الحصول على أظافر صحية غير متشققة، أو بها أي تكسر، وعليكي أن تعتني بها ضد الهشاشة، ولتحقيق كل تلك الأمور عليكي بالتالي:

استخدام عصير الليمون

الليمون يحتوي على فيتامين c، والذي يساعدك في نمو أظافرك بشكل صحي، ويمنحها لون أبيض، وناصع، ويزيل تمامًا اللون الأصفر منهم حتى إن له القدرة على شفاء الجروح.

المكونات

عصير ليمون صغيرة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بمزج كلًا من الليمون مع زيت الزيتون جيدًا، ونقوم بتسخينهم بعض الشيء في الميكرويف لمدة لا

تزيد عن ال 20 ثانية، ثم نقوم بنقع الأظافر في هذا الخليط حوالي 10 دقائق.

إذا قمنا بتلك الوصفة بشكل يومي سوف نحصل على نتيجة مذهلة، وهناك طريقة أخرى لاستخدام الليمون.

فيمكننا أن نقسم الليمونة إلى نصفين، ومن ثم نقوم بفرك الأظافر بها حوالي 5 دقائق، ثم نقوم بغسل أيدينا باستخدام الماء الدافئ.

الطماطم

نجد أن الطماطم تحتوي على البيوتين الذي يساعد على جعل الأظافر سميكة، فهو يحتوي كذلك على فيتامين أ، وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات

ربع كوب من عصير الطماطم المصفى.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

قطعة من القطن.

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط عصير الطماطم مع زيت الزيتون في إناء صغير، ومن ثم نقوم بغمس قطنة في هذا الخليط، وتمريره على الأظافر.

وتركه على الأظافر لمدة 10 دقائق، وبعدها نشطف الأظافر، ويراعى ترطيبها جيدًا كل يوم قبل النوم.

وهذه هي خاتمة مقالنا، وننصح فيها باستخدام مكون واحد لتطويل الأظافر، حيث أن هذا الأمر يساعدك في الحصول على أظافر مثالية.